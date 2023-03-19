屏東知名水餃商慰勞部隊 國軍教召伙食意外曝光

陸軍第117旅砲兵營辦理為期14天新制教育召集訓練，今天才邁入第2天，屏東里港文富食品董事長趙壽全獲知教召訊息，隨即邀集友人中聯通運吳慶一前往高雄岡山教召地點實施敬軍慰問，特地帶了伴手禮「水餃」，親自在野戰廚房教導伙食兵煮出愛國的好味道。

對於，趙壽全及吳慶一先生秉持「軍愛民、民敬軍」精神長年支持國軍，今天特地前來為教召部隊鼓舞打氣，陸軍第八軍團指揮官呂坤修中將表達由衷敬佩。呂表示，不論是常備部隊或是後備部隊，都是守護國家安全的力量，需要國人一同支持與鼓勵。

「皮薄、料多，吃下去會爆香。」教召員劉佳杰驚喜說到，沒想到為期兩周的教召能吃到知名美味佳餚，趙壽全今天帶來屏東里港知名的文富水餃為官兵加菜，還親自教導伙食兵下餃子的獨門秘方，趙親切說到「最好的味道就是台灣味，挺台灣、愛國家，就是台灣味」。

趙壽全表示，百姓能安居樂業，全力打拼經濟，歸功國軍辛苦守護國防，他說「吃的好、吃的飽！」接受14天教召的官兵弟兄，能在吃完好吃的水餃後專注訓練，除「餃」出亮眼的訓練成績外，也持續扮演守護國家的「餃餃」者。