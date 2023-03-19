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屏東知名水餃商慰勞部隊 國軍教召伙食意外曝光

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導
里港文富食品董事長趙壽全（右一）走進野戰廚房，親手教導八軍團指揮官呂坤修（右三）與伙食兵，烹煮出愛國味的好味道。記者古和純／攝影
里港文富食品董事長趙壽全（右一）走進野戰廚房，親手教導八軍團指揮官呂坤修（右三）與伙食兵，烹煮出愛國味的好味道。記者古和純／攝影

陸軍第117旅砲兵營辦理為期14天新制教育召集訓練，今天才邁入第2天，屏東里港文富食品董事長趙壽全獲知教召訊息，隨即邀集友人中聯通運吳慶一前往高雄岡山教召地點實施敬軍慰問，特地帶了伴手禮「水餃」，親自在野戰廚房教導伙食兵煮出愛國的好味道。

對於，趙壽全及吳慶一先生秉持「軍愛民、民敬軍」精神長年支持國軍，今天特地前來為教召部隊鼓舞打氣，陸軍第八軍團指揮官呂坤修中將表達由衷敬佩。呂表示，不論是常備部隊或是後備部隊，都是守護國家安全的力量，需要國人一同支持與鼓勵。

「皮薄、料多，吃下去會爆香。」教召員劉佳杰驚喜說到，沒想到為期兩周的教召能吃到知名美味佳餚，趙壽全今天帶來屏東里港知名的文富水餃為官兵加菜，還親自教導伙食兵下餃子的獨門秘方，趙親切說到「最好的味道就是台灣味，挺台灣、愛國家，就是台灣味」。

趙壽全表示，百姓能安居樂業，全力打拼經濟，歸功國軍辛苦守護國防，他說「吃的好、吃的飽！」接受14天教召的官兵弟兄，能在吃完好吃的水餃後專注訓練，除「餃」出亮眼的訓練成績外，也持續扮演守護國家的「餃餃」者。

「國軍每天早餐都吃得到雞蛋！」陸軍步兵117旅政戰主任邱宏文表示，畢竟行軍操練樣樣辛苦，伙食上絕不虧待士兵。由於，今天趙親自教導下廚，意外開箱國軍教召的野戰廚房，內部設備簡單齊全，而伙食兵眼明手快，幹練的分工備料，一一裝填雞腿、小魚乾、蔬菜等食材，要讓教召兵每餐便當吃飽飽，吃出精實戰力！。

教召員今日中餐。記者古和純／攝影
教召員今日中餐。記者古和純／攝影
陸軍第八軍團指揮官呂坤修（左五）代表受贈企業的水餃等美味食品。記者古和純／攝影
陸軍第八軍團指揮官呂坤修（左五）代表受贈企業的水餃等美味食品。記者古和純／攝影
教召員大口吃水餃。記者古和純／攝影
教召員大口吃水餃。記者古和純／攝影
伙食兵分工備料裝填教召員的便當盒。記者古和純／攝影
伙食兵分工備料裝填教召員的便當盒。記者古和純／攝影
里港文富食品董事長趙壽全（右一）走進野戰廚房，親手教導烹煮出愛國味的好味道。記者古和純／攝影
里港文富食品董事長趙壽全（右一）走進野戰廚房，親手教導烹煮出愛國味的好味道。記者古和純／攝影
教召員大口吃水餃。記者古和純／攝影
教召員大口吃水餃。記者古和純／攝影
屏東知名水餃商贈水餃並親自下廚教學。記者古和純／攝影
屏東知名水餃商贈水餃並親自下廚教學。記者古和純／攝影
國軍14天教召伙食菜單全曝光。記者古和純／攝影
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教召

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