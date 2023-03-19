聽新聞
test
0:00 / 0:00
AI幫你揀鳳梨把關品質 回聲鼓聲肉聲那種水分多…
金鑽鳳梨採收後，農業師傅敲打鳳梨辨識鼓聲、肉聲，把關品質，是第一線關鍵人物。為節省人力與提升準確辨識度，屏東縣高樹鄉銀獅農場與清華大學、麗臺科技合作，利用AI模型建置設計鳳梨聲音辨識系統，銀獅農場負責人洪銘聰說，今年產季已收集3萬筆聲音資料，希望未來加裝在產線，鳳梨產業科技化。
銀獅農場鳳梨種植面積69公頃，4成內銷，6成外銷日本，洪銘聰說，金鑽鳳梨熟度較高水份較多的果肉會呈現肉聲，反之是鼓聲，鼓聲耐儲存可維持兩周甚至更長，肉聲因水分多，存放時間約7到10天，外銷果品都要求鼓聲，運輸過程才不易壞。
鳳梨分流產線中，鳳梨農業師傅拿著熱熔膠棒逐一敲打每顆鳳梨，除了辨識肉聲、鼓聲外，還要檢查鳳梨目色、外觀有無流湯、裂果等，是把關產品第一線關鍵人物，洪銘聰說，農業師傅的經驗值判斷相當重要。
洪銘聰說，從這個產季2月26日開始，透過鳳梨品質聲音辨識系統，鳳梨農業師傅敲打鳳梨已收集3萬筆敲擊聲音，其中2.9萬筆是鼓聲，1千多筆是肉聲，代表良率相當好。
洪銘聰說，農業師傅敲打經驗值需長期累積，但現今農業師傅難找，很多包裝場擔心找不到敲打鳳梨聲音辨識鼓肉聲的師父，這套系統設置，可以直接透過聲紋大數據，燈號顯示肉聲或鼓聲，辨識率達9成，改善農業缺工找不到人力窘境。
洪銘聰提到，他的鳳梨都是外銷日本為主，並建立品牌化，日本除要求鼓聲外，也重視果品清潔，產線若有鳳梨品質聲音辨識系統，可以將人力挪移到外觀檢查與果品清潔，希望這個產季能開始應用，鳳梨產業朝科技化邁進。
屏東金鑽鳳梨是全台第一大產區，種植面積約3632公噸，年產量12萬噸以上。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言