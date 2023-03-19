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AI幫你揀鳳梨把關品質 回聲鼓聲肉聲那種水分多…

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
農業師傅經驗判斷鳳梨是鼓聲或肉聲，再透過辨識系統收集聲紋資料，日後可應用在鳳梨產線把關品質。記者劉星君／攝影
農業師傅經驗判斷鳳梨是鼓聲或肉聲，再透過辨識系統收集聲紋資料，日後可應用在鳳梨產線把關品質。記者劉星君／攝影

金鑽鳳梨採收後，農業師傅敲打鳳梨辨識鼓聲、肉聲，把關品質，是第一線關鍵人物。為節省人力與提升準確辨識度，屏東縣高樹鄉銀獅農場與清華大學、麗臺科技合作，利用AI模型建置設計鳳梨聲音辨識系統，銀獅農場負責人洪銘聰說，今年產季已收集3萬筆聲音資料，希望未來加裝在產線，鳳梨產業科技化。

銀獅農場鳳梨種植面積69公頃，4成內銷，6成外銷日本，洪銘聰說，金鑽鳳梨熟度較高水份較多的果肉會呈現肉聲，反之是鼓聲，鼓聲耐儲存可維持兩周甚至更長，肉聲因水分多，存放時間約7到10天，外銷果品都要求鼓聲，運輸過程才不易壞。

鳳梨分流產線中，鳳梨農業師傅拿著熱熔膠棒逐一敲打每顆鳳梨，除了辨識肉聲、鼓聲外，還要檢查鳳梨目色、外觀有無流湯、裂果等，是把關產品第一線關鍵人物，洪銘聰說，農業師傅的經驗值判斷相當重要。

洪銘聰說，從這個產季2月26日開始，透過鳳梨品質聲音辨識系統，鳳梨農業師傅敲打鳳梨已收集3萬筆敲擊聲音，其中2.9萬筆是鼓聲，1千多筆是肉聲，代表良率相當好。

洪銘聰說，農業師傅敲打經驗值需長期累積，但現今農業師傅難找，很多包裝場擔心找不到敲打鳳梨聲音辨識鼓肉聲的師父，這套系統設置，可以直接透過聲紋大數據，燈號顯示肉聲或鼓聲，辨識率達9成，改善農業缺工找不到人力窘境。

洪銘聰提到，他的鳳梨都是外銷日本為主，並建立品牌化，日本除要求鼓聲外，也重視果品清潔，產線若有鳳梨品質聲音辨識系統，可以將人力挪移到外觀檢查與果品清潔，希望這個產季能開始應用，鳳梨產業朝科技化邁進。

屏東金鑽鳳梨是全台第一大產區，種植面積約3632公噸，年產量12萬噸以上。

農業師傅經驗判斷鳳梨是鼓聲、還是肉聲，讓透過辨識系統收集聲紋資料，日後可應用在鳳梨產線把關品質。記者劉星君／攝影
農業師傅經驗判斷鳳梨是鼓聲、還是肉聲，讓透過辨識系統收集聲紋資料，日後可應用在鳳梨產線把關品質。記者劉星君／攝影
農業師傅經驗判斷鳳梨是鼓聲、還是肉聲，再透過辨識系統收集聲紋資料，日後可應用在鳳梨產線把關品質。記者劉星君／攝影
農業師傅經驗判斷鳳梨是鼓聲、還是肉聲，再透過辨識系統收集聲紋資料，日後可應用在鳳梨產線把關品質。記者劉星君／攝影

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