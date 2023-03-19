兒童節禮物來了！練舞鏡牆、童玩節、趴睡枕小朋友超愛

兒童節快到了，小朋友對每年學校準備的兒童節禮物充滿期待！高雄市新上國小今年為學生在玄關設置了「街舞鏡牆廊道」，還會擺上公共鋼琴，讓小朋友盡情展演；河堤國小策畫了「河堤童玩節」，要到社區的玩屋創意空間開心闖關；鹽埕區忠孝國小則向弱勢團體採購學用品，教學童關懷弱勢的心意；明義國小送可愛趴睡枕，讓學童睡得更香甜。

新上國小校長王彥嵓表示，學校的傳統玄關都是以布告欄為主，規格制式一字排開，人來人往，久而久之，也就少了感動。教育團隊希望帶給孩子們對於「公共空間」新的詮釋，因此，逐漸改造孩子們行走流動的場域，開始一系列的玄關空間改造計畫，漆上活潑的色彩，賦予每個角落不同的功能和意義。

新上國小在兒童節前改造了玄關一片斑駁舊牆面，裝置滿版牆面的鏡子，還有電視影音撥放系統和插座。小朋友說，很像文化中心跳舞的地方，對著鏡子練舞很有感！校方說，這裡可以讓小朋友練街舞、空手道、跆拳道、流行舞蹈、運動調整姿勢、走秀等，是最佳兒童節禮物。接下來還會安置一台公共鋼琴，讓小朋友下課時，也能來秀才藝、練膽量。

河堤國小的兒童節慶祝活動長達一周，家長會與敬典文教基金會舉辦「河堤童玩節、復古時光機」創意闖關活動。校長杜昌霖表示，老師會帶著小朋友走入社區玩屋創意空間，童玩六大關卡包括：彈珠競技場、王牌神射手、瘋狂梯鐵盒、撈魚高手、精準連線、陀螺向前衝，包場5天讓小朋友玩得開心。

鹽埕區忠孝國小校長陳宜亨說，今年兒童節禮物是伊甸造型中性筆和伊甸洗手花瓣，家長會透過向弱勢團體採購學用品，也教小朋友關懷弱勢的心意。