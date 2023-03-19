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鼓山魚市場遊客變少 海洋局：已請營運業者調整方向

中央社／ 高雄19日電
高雄鼓山魚市場經整修，2022年10月盛大開幕，但近日有媒體報導，鼓山魚市場平日遊客稀稀落落、櫃位營收差。高雄市政府海洋局表示，已建議營運公司調整經營方向。圖為鼓山魚市場內空間。（高雄市政府海洋局提供）
高雄鼓山魚市場經整修，2022年10月盛大開幕，但近日有媒體報導，鼓山魚市場平日遊客稀稀落落、櫃位營收差。高雄市政府海洋局表示，已建議營運公司調整經營方向。圖為鼓山魚市場內空間。（高雄市政府海洋局提供）

高雄市鼓山魚市場去年10月盛大開幕，號稱「全台最美魚市場」，但近日媒體報導遊客稀少、櫃位營收差；高雄市政府海洋局表示，已建議營運公司調整經營方向、展示內容。

鼓山魚市場曾是高雄首座現代化魚市場，但經過60年，市場荒廢、建物老舊。市府從2021年起啟動改造計畫，斥資新台幣1.4億元整修，市長陳其邁當時說，鼓山魚市場擁有全台最美海景；去年10月風光開幕，4天內湧入3萬人次造訪。

但近日媒體報導，鼓山魚市場在平日遊客稀稀落落，已有幾個櫃位撤出，還在經營的櫃位也慘淡經營；海洋局今天表示，魚市場委由南仁湖育樂公司營運管理，海洋局也持續關注經營狀況，已建議南仁湖調整經營方向、展示內容。

海洋局發布新聞稿指出，鼓山魚市場經整建後成為海景第一排，擁有美食、美景、夕陽，且呼應城市歷史的高雄農漁精品展售中心，現有宏裕行、凱亞良品、高雄青農產品－打GO嚴選、旗津正家興波士頓派等高雄在地特色店家及「津漁聚物所」餐廳。

海洋局表示，有關民眾反映產品定位與售價調整等問題，市府已與南仁湖公司緊密溝通協調，會儘速做出調整改善。

海洋局進一步說明，鼓山魚市場的營運不只是維持經營者及進駐廠商的獲利，也惠及周邊商家，並串聯駁二及棧貳庫觀光人潮至哈瑪星地區，市府將持續投入資源，以活絡附近商圈店家。

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