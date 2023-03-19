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喚醒那些年一起度過的青春 高雄把候車亭變懷舊教室

中央社／ 高雄19日電
高雄市政府文化局邀請藝術家黃法誠創作「那些年，我們一起度過的青春」候車亭藝術裝置，將高雄市立文化中心五福路正門口候車亭打造成教室場景，綠帆布書包、黑板板擦及國語作業簿等都變大了。（高雄市政府文化局提供） 中央社
高雄市政府文化局邀請藝術家黃法誠創作「那些年，我們一起度過的青春」候車亭藝術裝置，將高雄市立文化中心五福路正門口候車亭打造成教室場景，綠帆布書包、黑板板擦及國語作業簿等都變大了。（高雄市政府文化局提供） 中央社

高雄市立文化中心五福路正門口候車亭變得很吸睛，高雄市文化局邀請在地藝術家黃法誠復刻教室場景，以加大版國語作業簿、課桌、帆布書包和板擦喚起民眾求學青春記憶。

文化局邀請黃法誠創作「那些年，我們一起度過的青春」候車亭藝術裝置，以民眾青春回憶中的教室課桌作為發想，將候車亭打造成教室場景；黃法城把雙人木頭課書桌、綠帆布書包、黑板板擦及國語作業簿都變大了！

文化局發布新聞稿表示，以校園為主軸的候車亭就在五福國中旁，結合來來往往揹著書包的五福國中學生，讓作品與環境產生獨特的呼應與連結。

文化局長王文翠表示，文化局在民國99年至104年間辦理公車候車亭改造計畫，今天再現的教室裝置藝術是重製並升級第二屆計畫的徵件獲選作品；原作品就是黃法誠創作，101年4月啟用後就深受市民喜愛，也多次獲得媒體報導。

文化局表示，原作品在105年遭莫蘭蒂颱風損壞後拆除，為重塑創意空間角落，再現城市美學景觀，今年除復刻外還升級材質，將原有燈箱升級為LED螢幕。

王文翠指出，創意候車亭將藝術落實到日常生活，也是美感教育的一環，透過裝飾候車亭能讓藝術與乘車民眾相遇，創造民眾接觸藝術的機會。

另外，文化中心周遭還有其他創意候車亭，包括文化中心正門口左側的「一種瀕臨臨界點的邂逅想像」及文化中心平面機車停車場旁的「與一個和平城市的邂逅」等作品。

藝術家黃法誠以民眾青春回憶中的教室課桌作為發想，將高雄市立文化中心五福路正門口候車亭復刻為教室場景，加大版國語作業簿等相當吸睛。（高雄市政府文化局提供）
藝術家黃法誠以民眾青春回憶中的教室課桌作為發想，將高雄市立文化中心五福路正門口候車亭復刻為教室場景，加大版國語作業簿等相當吸睛。（高雄市政府文化局提供）

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