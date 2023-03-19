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那些年共度的青春！ 高市文化中心候車亭打造成懷舊教室

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市文化局邀請在地藝術家黃法誠復刻《那些年，我們一起度過的青春》候車亭藝術裝置，將候車亭打造成教室場景。圖／高雄市文化局提供
高雄市文化局邀請在地藝術家黃法誠復刻《那些年，我們一起度過的青春》候車亭藝術裝置，將候車亭打造成教室場景。圖／高雄市文化局提供

高雄市立文化中心五福路正門口的候車亭超級睛！高雄市文化局邀請在地藝術家黃法誠復刻《那些年，我們一起度過的青春》藝術裝置，以青春回憶中的教室課桌作為發想，將候車亭打造成教室場景。透過巨大化手法讓懷舊的雙人木頭課書桌、綠帆布書包、黑板板擦及國語作業簿化為裝置藝術，讓民眾在候車的時刻裡，暫時回到懷舊青春。

高雄市文化局長王文翠表示，過去文化局於99年至104年間辦理公車候車亭改造計畫，今再現的《那些年，我們一起度過的青春》，是由在地藝術家黃法誠所創作，101年4月落成後便以其吸睛的外觀深受民眾喜愛，然作品於105年遭莫蘭蒂強烈颱風損壞而拆除。為重塑創意空間角落，再現城市美學景觀，今年復刻作品並升級材質，回憶我們曾經一起度過的美好花樣年華。

王文翠說，《那些年，我們一起度過的青春》候車亭裝置藝術是藝術落實到日常生活的體現，以候車亭作為媒介，讓藝術與乘車民眾相遇，創造民眾接觸藝術的機會。藝術從生活出發，一直是高雄長久推動城市美學的主軸，也是美感教育的基礎，因唯有讓美感落實到日常生活，才能與民眾產生連結引起共鳴。

文化局也一併將此候車亭原有燈箱，升級為LED螢幕，讓裝置藝術也能融合科技。文化中心正門口左側的候車亭是《一種瀕臨臨界點的邂逅想像》，還有文化中心平面機車停車場旁的《與一個和平城市的邂逅》等作品，都各具特色，也是民眾打卡亮點。

《那些年，我們一起度過的青春》作品透過巨大化手法讓懷舊的雙人木頭課書桌、綠帆布書包等為裝置藝術，引起乘客注目。圖／高雄市文化局提供
《那些年，我們一起度過的青春》作品透過巨大化手法讓懷舊的雙人木頭課書桌、綠帆布書包等為裝置藝術，引起乘客注目。圖／高雄市文化局提供
《那些年，我們一起度過的青春》候車亭裝置藝術將原有燈箱升級為LED螢幕，讓裝置藝術也能融合科技。圖／高雄市文化局提供
《那些年，我們一起度過的青春》候車亭裝置藝術將原有燈箱升級為LED螢幕，讓裝置藝術也能融合科技。圖／高雄市文化局提供

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