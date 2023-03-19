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晶悅首發攜手La RUE文創設計 春日派對熱鬧登場

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
晶悅首發攜手La RUE文創設計，Picnic Party春日派對溫馨登場。圖／晶悅國際提供
晶悅首發攜手La RUE文創設計，Picnic Party春日派對溫馨登場。圖／晶悅國際提供

三發地產前進台南高鐵特區第一個完工建案「晶悅首發」，周休假期攜手La RUE文創設計舉辦2023 Picnic Party春日派對，現場音樂不間斷，另集聚街頭馬戲、餐車市集、互動體驗、藝術裝置等活動，好客、熱情的心意今天還將熱鬧上演。

三發地產由高雄進擊台南，旗下晶悅國際新案「晶悅首發」座落於台南高鐵特區，坐享高鐵一日生活圈便利，鄰近有三井時尚百貨商圈，隨時可徜徉國際名牌櫥窗間、品饗美饌，享受優雅愜意。到奇美博物館，車行只要9分，到黃金海岸觀夕陽也僅需13分。

晶悅國際指出，「晶悅首發」是通過SGS檢驗檢驗的綠能飯店宅，不只取得建築生產履歷，更具備國際飯店DNA，精心規畫的精品級休憩、交誼公設空間，結合物業管理的專業服務，都讓住戶感受尊榮。這兩天的Picnic Party春日派對，是讓住戶鄰里品味生活魅力的首部曲，未來會規劃更多不同面向的活動，讓住在台南高鐵特區及沙崙綠科城的民眾感受更豐富的生活風貌。

一連舉辦兩天的Picnic Party春日派對，由活動策展品牌La RUE文創設計精心規畫，由凹與山、守夜人、芒果醬、南西肯恩多組音樂人輪番演出，音樂不斷電。另有多家在地手創小物、特色美食設攤，藝術裝置和馬戲表演亦為派對增添趣味！ 參加派對的賞屋客，可獲贈風格美食套餐組；下訂簽約更送五項精選家電好禮。

晶悅首發攜手La RUE文創設計，Picnic Party春日派對溫馨登場。圖／晶悅國際提供
晶悅首發攜手La RUE文創設計，Picnic Party春日派對溫馨登場。圖／晶悅國際提供

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