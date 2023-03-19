晶悅首發攜手La RUE文創設計 春日派對熱鬧登場

三發地產前進台南高鐵特區第一個完工建案「晶悅首發」，周休假期攜手La RUE文創設計舉辦2023 Picnic Party春日派對，現場音樂不間斷，另集聚街頭馬戲、餐車市集、互動體驗、藝術裝置等活動，好客、熱情的心意今天還將熱鬧上演。

三發地產由高雄進擊台南，旗下晶悅國際新案「晶悅首發」座落於台南高鐵特區，坐享高鐵一日生活圈便利，鄰近有三井時尚百貨商圈，隨時可徜徉國際名牌櫥窗間、品饗美饌，享受優雅愜意。到奇美博物館，車行只要9分，到黃金海岸觀夕陽也僅需13分。

晶悅國際指出，「晶悅首發」是通過SGS檢驗檢驗的綠能飯店宅，不只取得建築生產履歷，更具備國際飯店DNA，精心規畫的精品級休憩、交誼公設空間，結合物業管理的專業服務，都讓住戶感受尊榮。這兩天的Picnic Party春日派對，是讓住戶鄰里品味生活魅力的首部曲，未來會規劃更多不同面向的活動，讓住在台南高鐵特區及沙崙綠科城的民眾感受更豐富的生活風貌。