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南臺灣原民文化音樂饗宴 「Kinisenayan星空音樂會」今明登場

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
茂林國家風景區管理處於今、明2天在屏東縣三地門鄉地磨兒藝術公園舉辦「Kinisenayan星空音樂會」。圖／茂管處提供
茂林國家風景區管理處於今、明2天在屏東縣三地門鄉地磨兒藝術公園舉辦「Kinisenayan星空音樂會」。圖／茂管處提供

茂管處與屏縣府於今、明2天聯合舉辦南台灣最美大型音樂展演活動，「Kinisenayan星空音樂會」於三地門鄉地磨兒藝術公園邀請屏東境內部落優秀藝文團體，傳達深厚文化底蘊，以「生命舞臺、祖靈柱和灶」結合周邊山林、天空、夜景，讓遊客盡情徜徉在浪漫美麗的山間夜空下，感受部落優美動人的歌舞藝術。

茂管處指出，「Kinisenayan」為排灣族語「祝福」的意思，活動於今下午5點半展開，邀請地磨兒青年會、羽・擊舞藝術、蔡清安、娜麓灣樂舞劇團、扶桑花等台灣知名藝文表演團隊，透過傳統舞蹈、音樂劇、古謠等藝術，演出呈現魯凱族、排灣族的原民文化，在遍佈排灣族文化藝術的場域內，展演原民音樂與舞蹈，讓參與的民眾五感全開感受原民文化，也透過星空音樂會了解更多原住民族藝文團體的實力與現況。

茂管處表示，明日活動於下午2點到5點，邀請在地青年樂團輪番獻唱，演出陣容包含三十而立樂團、莎曼森樂團及李科慰等，期望透過優美的歌聲延續首日音樂會的感動，現場除在地藝文團體演出，也邀請許多在地特色商家，共同打造充滿原味的風味饗宴，包含主打魯凱風格的「魯魯灣」餐廳、在地鳳梨小農「小山巷四號」、排灣手紋文創與體驗「排灣紋繣故事館」等。

茂管處長柯建興表示，去年星空音樂會迴響熱烈，盼透過部落珍貴的藝文產業，傳遞原民族群文化，讓民眾更加瞭解原民文化傳承的重要性，打造地方指標性年度活動，以歌舞展演傳遞傳統藝術的精髓，帶動地方產業發展與經濟活絡。

更多資訊可至交通部觀光局茂林國家風景區管理處官方網站，或上茂管處Facebook粉絲專頁「Fun心遊茂林」查詢活動相關訊息。

茂林國家風景區管理處於今、明2天在屏東縣三地門鄉地磨兒藝術公園舉辦「Kinisenayan星空音樂會」。圖／茂管處提供
茂林國家風景區管理處於今、明2天在屏東縣三地門鄉地磨兒藝術公園舉辦「Kinisenayan星空音樂會」。圖／茂管處提供
茂林國家風景區管理處於今、明2天在屏東縣三地門鄉地磨兒藝術公園舉辦「Kinisenayan星空音樂會」。圖／茂管處提供
茂林國家風景區管理處於今、明2天在屏東縣三地門鄉地磨兒藝術公園舉辦「Kinisenayan星空音樂會」。圖／茂管處提供

音樂會 排灣族 樂團

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