高雄行動門市漁貨冷鏈車首亮相 偏遠民眾吃魚更便利
高雄市梓官區漁會「戀戀蚵仔寮冷鏈展售中心」經大力整修，今天上午在地方仕紳與官員見證下終於嶄新開張，此外，梓官漁會還推出高雄首輛行動門市冷鏈服務車亮相，要讓偏遠民眾不用付出高成本，就能享用高雄品質優良的水產，不僅便利，更是吃得營養又安心。
梓官區漁會所經營的蚵子寮魚市場年交易量約4千噸，產值高達5億元，是大高雄及南台灣沿近海漁業中最重要集散交易場所，尤以「現撈仔」名聞全台；「蚵子寮漁港」更3度榮獲全國十大魅力漁港殊榮，是一個漁業生產及觀光消費兼具的漁港。
「賣出好價錢，是對漁民最好的服務。」農委會漁業署署長張致盛指出，梓官區漁會在多元行銷通路上付出心力，不單僅是整修實體門市而已；而今天亮相發表的行動門市冷鏈服務車，由高雄市政府補助百萬及漁會自籌20萬元打造，未來藉由冷鏈行動服務車，即使遠在高雄山區的民眾，都能品嘗選購鮮美的漁貨。
高雄市政府海洋局長張漢雄表示，有鑒於梓官漁會的冷凍加工廠老舊，去年高雄市府特向漁業署爭取改善冷凍加工廠、拓展行銷通路暨開發新產品等計畫，藉由加工及冷鏈運送設備之提升，增加國產漁產品產值及達到產銷調節效能，保障國內漁民收益。
張指出，梓官漁會「戀戀蚵仔寮冷鏈展售中心」的整修經費新台幣1800萬元，除了漁業署補助外，梓官區漁會也自籌近823萬元，提供近80坪寬敞舒適的賣場空間，全區域多達近80項產品供民眾選購。
梓官區漁會總幹事張鈞華表示，「戀戀蚵仔寮冷鏈展售中心」全場域分為六大區域，包括冷凍魚貨區、烏魚子專區、休閒食品區、優質禮盒區、農漁會產品專區及食魚教育專區。其中，食魚教育專區，規劃於假日進行當季國產漁產品烹飪試吃，希望藉由試吃及促銷活動推廣國產水產品，實現「產地到餐桌」及「吃當季，食在地」的教育精神。
此外，考量偏遠地區生鮮超市稀少，購買漁產品不易，為提高偏鄉居民漁產品營養攝取，結合梓官區漁會，海洋局與梓官漁會共同打造全國首輛兼具環保與減碳的行動門市冷鏈服務車，目前規劃以那瑪夏、六龜及內門等偏遠地區採定時定點的方式服務，提供新鮮營養的國產漁貨。
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