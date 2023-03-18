高雄行動門市漁貨冷鏈車首亮相 偏遠民眾吃魚更便利

高雄市梓官區漁會「戀戀蚵仔寮冷鏈展售中心」經大力整修，今天上午在地方仕紳與官員見證下終於嶄新開張，此外，梓官漁會還推出高雄首輛行動門市冷鏈服務車亮相，要讓偏遠民眾不用付出高成本，就能享用高雄品質優良的水產，不僅便利，更是吃得營養又安心。

梓官區漁會所經營的蚵子寮魚市場年交易量約4千噸，產值高達5億元，是大高雄及南台灣沿近海漁業中最重要集散交易場所，尤以「現撈仔」名聞全台；「蚵子寮漁港」更3度榮獲全國十大魅力漁港殊榮，是一個漁業生產及觀光消費兼具的漁港。

「賣出好價錢，是對漁民最好的服務。」農委會漁業署署長張致盛指出，梓官區漁會在多元行銷通路上付出心力，不單僅是整修實體門市而已；而今天亮相發表的行動門市冷鏈服務車，由高雄市政府補助百萬及漁會自籌20萬元打造，未來藉由冷鏈行動服務車，即使遠在高雄山區的民眾，都能品嘗選購鮮美的漁貨。

高雄市政府海洋局長張漢雄表示，有鑒於梓官漁會的冷凍加工廠老舊，去年高雄市府特向漁業署爭取改善冷凍加工廠、拓展行銷通路暨開發新產品等計畫，藉由加工及冷鏈運送設備之提升，增加國產漁產品產值及達到產銷調節效能，保障國內漁民收益。

張指出，梓官漁會「戀戀蚵仔寮冷鏈展售中心」的整修經費新台幣1800萬元，除了漁業署補助外，梓官區漁會也自籌近823萬元，提供近80坪寬敞舒適的賣場空間，全區域多達近80項產品供民眾選購。

梓官區漁會總幹事張鈞華表示，「戀戀蚵仔寮冷鏈展售中心」全場域分為六大區域，包括冷凍魚貨區、烏魚子專區、休閒食品區、優質禮盒區、農漁會產品專區及食魚教育專區。其中，食魚教育專區，規劃於假日進行當季國產漁產品烹飪試吃，希望藉由試吃及促銷活動推廣國產水產品，實現「產地到餐桌」及「吃當季，食在地」的教育精神。