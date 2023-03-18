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BLACKPINK高雄開唱 陳其邁赴應變中心坐鎮指揮

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
為因應演唱會人潮，高市府設置應變中心，各單位人員進駐值班。圖／高市交通局提供
為因應演唱會人潮，高市府設置應變中心，各單位人員進駐值班。圖／高市交通局提供

南韓女子天團BLACKPINK 今晚即將在高雄世運主場館開唱，預計會有4.5萬歌迷到場，演場會周遭人潮愈來愈多，高雄市府成立應變中心嚴陣以待。開唱前2小時，市長陳其邁會同交通局長張淑娟視察會場動線，坐鎮應變中心不敢掉以輕心。

BLACKPINK今晚7點30分、明晚6點30分開唱，世運大道在今早8點至晚上12點實施交通管制，會場附近一早就出現購買周邊商品的排隊人潮，愈晚人愈多。

高雄市府處於備戰狀態，市長陳其邁指派秘書長郭添貴坐鎮應變中心。隨著時間接近演唱會開場，人潮愈來愈多，傍晚5點左右，陳其邁抵達現場視察交通動線，隨後進入應變中心聽取簡報。

交通局表示，散場部分歌迷可搭乘免費散場接駁專車至新左營站再轉乘，專車服務時間為 18 日 21 時 30 分至 23 時 30 分及 19 日20 時 30 分至 22 時 分，今天演唱會結束後，預估約2小時可完成散場疏散。

歌迷陸續抵達世運主場館，市長陳其邁跟現場歌迷打招呼。圖／高市交通局提供
歌迷陸續抵達世運主場館，市長陳其邁跟現場歌迷打招呼。圖／高市交通局提供
世運主場館已經湧入大批人潮，市長陳其邁赴現場視察各出入口與動線。圖／高市交通局提供
世運主場館已經湧入大批人潮，市長陳其邁赴現場視察各出入口與動線。圖／高市交通局提供

陳其邁 高雄市 演唱會 BLACKPINK

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