BLACKPINK高雄開唱 陳其邁赴應變中心坐鎮指揮
南韓女子天團BLACKPINK 今晚即將在高雄世運主場館開唱，預計會有4.5萬歌迷到場，演場會周遭人潮愈來愈多，高雄市府成立應變中心嚴陣以待。開唱前2小時，市長陳其邁會同交通局長張淑娟視察會場動線，坐鎮應變中心不敢掉以輕心。
BLACKPINK今晚7點30分、明晚6點30分開唱，世運大道在今早8點至晚上12點實施交通管制，會場附近一早就出現購買周邊商品的排隊人潮，愈晚人愈多。
高雄市府處於備戰狀態，市長陳其邁指派秘書長郭添貴坐鎮應變中心。隨著時間接近演唱會開場，人潮愈來愈多，傍晚5點左右，陳其邁抵達現場視察交通動線，隨後進入應變中心聽取簡報。
交通局表示，散場部分歌迷可搭乘免費散場接駁專車至新左營站再轉乘，專車服務時間為 18 日 21 時 30 分至 23 時 30 分及 19 日20 時 30 分至 22 時 分，今天演唱會結束後，預估約2小時可完成散場疏散。
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