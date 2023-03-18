屏東家扶「家庭小勇士趣味競賽」 近400人重拾親子時光

疫情趨緩，屏東家扶為促進家庭能夠有更多親子出遊相處的機會，於本月11日、18日接續2個週末，在潮州、大同國小辦理2梯次「2023年家庭小勇士趣味競賽親子活動」，近400名親子享受戶外親子愉快互動時光。

2場活動都由充滿活力的屏科大社工系學生帶領親子跳健康操開場，接續是由家扶社工與志工共同設計一連串好玩又刺激的競賽，邀請家庭成員參與親子趣味大隊接力競賽，2個場次近400名親子共同合作完成泳渡急流、拔河、運球接力、勾穩幸福球、背對背擁抱、圈住幸福跳跳跳等多項趣味比賽，親子間因合作而有更多討論、溝通、擁抱的機會，以及正向的親子互動經驗。

家長蕭玉美表示，活動讓她有機會好好正視逐漸長大的女兒，也讓她有機會擁抱女兒，這種感覺很棒、很享受，謝謝家扶舉辦活動，讓她更珍惜把握每一次的親子時刻。

屏東家扶中心傅敏峯主任表示，許多家長因平時忙於工作，疏於陪伴照料孩子，隨著孩子年紀增長而面臨教養困擾，另外，孩子長時間使用3C產品，更減少親子互動次數，盼藉由舉辦家扶親子活動，增進彼此相處的美好時光與互動機會，培養親子養成健康的休閒好習慣。他也建議，忙碌的家長每天至少花5到10分鐘有品質的陪伴孩子，有助親子關係增溫。