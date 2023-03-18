澎湖旅遊上山下海放心GO 推「主題式野餐趣活動」
觀光局澎湖國家風景區管理處「觀光旅遊安全宣導週」，現場超過200人熱情參與這場陽光與沙灘的約會。期盼今年的旅遊，每名遊客都能「開心遊、平安歸」的願景。
澎管處副處長洪志光表示，交通部觀光局每年3月的第3週是「觀光旅遊安全宣導週」，自19日至25日止在各遊客中心推出先後推出「開心遊、平安歸」有獎徵答和「你是什麼旅遊達人？」網路行銷等系列活動。
今天首推的「主題式野餐趣活動」，首批有超過200人穿著藍天白雲主題色，熱情參與這場陽光與沙灘的約會，除了品嚐味美的野餐和樂團的吉他演奏，還穿插著生動活潑的有獎徵答，邊吃邊聽，現場氣氛場面熱絡，用生動活潑方式來強化遊客旅遊安全意識。
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