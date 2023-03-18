影／高市環保局號召蚵仔寮淨灘活動 落實環保愛地球

為維護高雄市海岸清潔，環保局今天在蚵仔寮海灘舉辦全民淨灘活動，號召志工、企業、政府機關、民間團體及市民朋友參與，環保局希望透過本次活動提升民眾愛海愛地球的行動力，期許更多企業、政府機關、學校帶領員工、學生一起投入環保工作。眾多參與的隊伍中，由華泰電子以102公斤海廢奪得冠軍。

這項以「淨灘進行式 環境好舒適」為活動主題，吸引上百人熱情參與。在環保局長張瑞琿的帶領下清出數百公斤垃圾，也減輕海灘的負擔，除了淨灘活動外，現場結合政令宣導及環境教育相關主題，現場設有多個宣導攤位，包括淨零排放宣導、資源回收再利用、非農地雜草管理宣導、空氣淨化區綠化宣導等十個攤位，以闖關趣味方式進行，讓民眾在遊戲中習得環保知識，在生活中落實環保愛地球。