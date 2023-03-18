屏東金鑽鳳梨評鑑結果揭曉 婚後返鄉務農妻奪冠、夫摘銀

屏東是台灣第一大金鑽鳳梨產地，「112年屏東縣優質金鑽鳳梨評鑑」今上午揭曉，本次共43組農民參賽，高樹鄉的「銀獅青果生產合作社」農友增設噴水設備、種出外觀亮麗的果實包辦冠、亞軍，內埔鄉「雙豐農特產品生產合作社」的社員則堅持化學、有機肥料混搭使用，種出甜度最高的鳳梨，奪得季軍和「甜度王」。

評鑑委員代表陳思如指出，產、官、學三方以盲測的方式，將重量、甜度、外觀、風味與口感等項目做綜合評比選出優勝，此次冠、亞軍分數相當接近，而「甜度王」雖外觀稍弱，但口感極佳，香氣十足，獲評審青睞。

此次評鑑比賽包辦冠、亞軍是來自高樹鄉的「銀獅青果生產合作社」許嘉容和洪銘聰農友，兩人婚後返鄉投入種植近13年，統一管理35公頃大的果園，前年也是冠軍，競賽成績亮眼。

7年級生的青農許嘉容奪得首勝笑著說，「吃了鳳梨才會看起來像大學生」，她在民國92年前後回鄉協助種植，她表示，鳳梨喜歡毛毛雨，倘若豪雨不斷會把幼苗泡爛，另為因應極端氣候，去年新增設噴水設備，碰巧今年降雨減少，自行製造小雨環境，再加上高樹鄉是水質保育區，土壤是紅土，產品有地利優勢，「種起來就比較好」。

來自屏東內埔龍泉的「雙豐農特產品生產合作社」社員潘啟三獲得季軍，其中因果實甜度達17.9度勇奪「甜度王」，40多歲的他經營面積2甲的果園逾十年，堅持化學、有機肥料混用，對於得獎他說，「運氣好」。