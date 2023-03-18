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屏東金鑽鳳梨評鑑出爐 周春米：加強行銷「金」好吃的屏東農特產

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
「112年屏東縣優質金鑽鳳梨評鑑」今上午揭曉，本次共43組農民參賽，高樹鄉「銀獅青果生產合作社」包辦冠、亞軍，內埔鄉「雙豐農特產品生產合作社」奪得季軍和「甜度王」。記者張已亷／攝影
「112年屏東縣優質金鑽鳳梨評鑑」今上午揭曉，本次共43組農民參賽，高樹鄉「銀獅青果生產合作社」包辦冠、亞軍，內埔鄉「雙豐農特產品生產合作社」奪得季軍和「甜度王」。記者張已亷／攝影

每年3月是屏東鳳梨產季，「112年屏東縣優質金鑽鳳梨評鑑」今上午揭曉，本次共43組農民參賽，高樹鄉「銀獅青果生產合作社」包辦冠、亞軍，內埔鄉「雙豐農特產品生產合作社」奪得季軍和「甜度王」；縣長周春米表示，屏東鳳梨「金」好吃，甜中帶酸像是幸福戀愛的滋味，持續透過不同通路推廣屏東在地優質農特產。

縣長周春米表示，屏東是全台鳳梨最早的產出地，金鑽鳳梨甜中帶酸與清香，十分適合生鮮或加工食用，感謝農友認真打拚研發讓民眾能大飽口福，盛名更吸引日本營養午餐業者前來參觀，持續透過相關行銷途徑外銷日本，推廣屏東在地優質農特產。

屏東縣農業處長鄭永裕指出，金鑽鳳梨在屏東種植面積達3632公頃，年產量逾12萬噸佔全台3成，屬國內第一大產區，自前年中國禁止我國鳳梨輸入後，屏東轉單外銷日本，110年外銷總量達6千500多噸，去年則輸出日本1萬4000多噸，目前縣府更積極接洽專門供應日本營養午餐食材的食品公司，以冷凍截切的方式突破運輸保鮮期，現廠商已完成對接，待短期試單後有望成為穩定外銷途徑。

「112年屏東縣優質金鑽鳳梨評鑑」今上午揭曉，獲得優勝的5名鳳梨農友和縣長周春米（右三）合影。記者張已亷／攝影
「112年屏東縣優質金鑽鳳梨評鑑」今上午揭曉，獲得優勝的5名鳳梨農友和縣長周春米（右三）合影。記者張已亷／攝影
「112年屏東縣優質金鑽鳳梨評鑑」今上午揭曉，來自內埔鄉的「雙豐農特產品生產合作社」潘啟三（右一）獲得季軍和「甜度王」。記者張已亷／攝影
「112年屏東縣優質金鑽鳳梨評鑑」今上午揭曉，來自內埔鄉的「雙豐農特產品生產合作社」潘啟三（右一）獲得季軍和「甜度王」。記者張已亷／攝影
「112年屏東縣優質金鑽鳳梨評鑑」今上午揭曉，來自高樹鄉的「銀獅青果生產合作社」許嘉容（右一）勇奪冠軍。記者張已亷／攝影
「112年屏東縣優質金鑽鳳梨評鑑」今上午揭曉，來自高樹鄉的「銀獅青果生產合作社」許嘉容（右一）勇奪冠軍。記者張已亷／攝影
「112年屏東縣優質金鑽鳳梨評鑑」今上午揭曉，來自高樹鄉的「銀獅青果生產合作社」（左一）和內埔鄉的「雙豐農特產品生產合作社」（右一）獲選為績優輔導單位。記者張已亷／攝影
「112年屏東縣優質金鑽鳳梨評鑑」今上午揭曉，來自高樹鄉的「銀獅青果生產合作社」（左一）和內埔鄉的「雙豐農特產品生產合作社」（右一）獲選為績優輔導單位。記者張已亷／攝影
「112年屏東縣優質金鑽鳳梨評鑑」今上午揭曉，來自高樹鄉的「銀獅青果生產合作社」洪銘聰（右一）奪得亞軍。記者張已亷／攝影
「112年屏東縣優質金鑽鳳梨評鑑」今上午揭曉，來自高樹鄉的「銀獅青果生產合作社」洪銘聰（右一）奪得亞軍。記者張已亷／攝影
「112年屏東縣優質金鑽鳳梨評鑑」今上午揭曉，本次共43組農民參賽，高樹鄉「銀獅青果生產合作社」包辦冠、亞軍，內埔鄉「雙豐農特產品生產合作社」奪得季軍和「甜度王」。記者張已亷／攝影
「112年屏東縣優質金鑽鳳梨評鑑」今上午揭曉，本次共43組農民參賽，高樹鄉「銀獅青果生產合作社」包辦冠、亞軍，內埔鄉「雙豐農特產品生產合作社」奪得季軍和「甜度王」。記者張已亷／攝影

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