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大排水溝竟成綠地！布袋蓮氾濫釀禍 高市水利局：汛期前清淤

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導
民眾將高雄市林園區大排水溝的現況拍下，大嘆「這不是一塊綠地」。圖／取自「社會事新聞影音」LINE群組
民眾將高雄市林園區大排水溝的現況拍下，大嘆「這不是一塊綠地」。圖／取自「社會事新聞影音」LINE群組

高雄市林園區民眾日前在LINE社群貼出影片，片中整片布袋蓮就淤積在工業區大排水溝中，疑似過度繁殖的布袋蓮阻擋陽光透入水下，民眾憂心發生優養化現象，造成水中生物大量死亡，將嚴重影響當地生態，對此，高雄市政府水利局今天下午發表回應。

「太誇張了！」影片中當地居民嘆道，布袋蓮將工業居大排水溝的整座溝渠水面占滿，就像一大片綠地，由於，浮游生物大量繁殖，恐怕會破壞水體原有生態系的平衡，隨即拍下影片上傳網路社群，企盼主管單位能採取有效防治作為。

對此，高雄市水利局表示，該處區域排水由水利局權管，因近期陽光充足布袋蓮增生快，且連日來皆未降雨，造成林園排水流量小，布袋蓮不易流往外海，經檢視目前暫無影響排水的問題，將派員趕在汛期前，預計在4月30日前完成清疏。

水利局 高雄市 排水溝

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