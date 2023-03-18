影／南橫梅蘭明隧道前後延長192公尺 最快明年3月完工

監察院長陳菊昨天率監委等12人，實地巡察台20線南橫公路復建改善工程。甲仙工務段陳正偉說，南橫公路歷經八八水災等多次天災影響，尚有不少路段仍待整修，以便保障用路人安全；梅蘭明隧道已從今年3月發包，修復施工一年，預計東西端將延長192公尺。

南橫公路14年前歷經八八水災，造成西部路段嚴重受損，沿線橋梁幾乎無一倖免，其中勤和至復興路段的荖濃溪河床上升30公尺，使原有路基，明霸克露橋等橋梁及明隧道完全覆滅。

陳正偉說，梅蘭明隧道在台20線100K+200附近路段，雖2011年至2017年間，該處上方林相較為穩定，但2018年之後遭逢豪雨致災，之後2年，工務段針對邊坡蝕溝裸露岩盤處採噴凝土方式抑制毀損擴大。

不過，前年8月盧碧颱風致災，使得蝕溝範圍向上擴大幾近稜線，甲仙工務段暫以臨時噴凝土抑制崩塌，但去年5月中旬梅雨鋒面及東北風影響，蝕溝噴凝土護坡經長年風化，邊坡裸露岩盤裂解岩屑下移致災。

陳正偉指出，梅蘭明隧道的修復工程相當危險且並不容易，因此流標多次，好在今年3月終於順利對外發包，並要搶在汛期前施工，保障施工品質及安全，為了強化偏鄉公路通行安全，維護當地居民生活命脈，預計梅蘭明隧道前後將延長192公尺，施工期間約為一年。