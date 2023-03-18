快訊

緩解肩頸痠痛、有助骨盆正位 日常就能做到的2招簡易瑜珈伸展

郭書瑤朝聖BLACKPINK視線被擋 請對方坐下遭嗆「X小」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／南橫梅蘭明隧道前後延長192公尺 最快明年3月完工

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導
梅蘭明隧道進行前後端延長改善工程。圖／陳正偉提供
梅蘭明隧道進行前後端延長改善工程。圖／陳正偉提供

監察院長陳菊昨天率監委等12人，實地巡察台20線南橫公路復建改善工程。甲仙工務段陳正偉說，南橫公路歷經八八水災等多次天災影響，尚有不少路段仍待整修，以便保障用路人安全；梅蘭明隧道已從今年3月發包，修復施工一年，預計東西端將延長192公尺。

南橫公路14年前歷經八八水災，造成西部路段嚴重受損，沿線橋梁幾乎無一倖免，其中勤和至復興路段的荖濃溪河床上升30公尺，使原有路基，明霸克露橋等橋梁及明隧道完全覆滅。

陳正偉說，梅蘭明隧道在台20線100K+200附近路段，雖2011年至2017年間，該處上方林相較為穩定，但2018年之後遭逢豪雨致災，之後2年，工務段針對邊坡蝕溝裸露岩盤處採噴凝土方式抑制毀損擴大。

不過，前年8月盧碧颱風致災，使得蝕溝範圍向上擴大幾近稜線，甲仙工務段暫以臨時噴凝土抑制崩塌，但去年5月中旬梅雨鋒面及東北風影響，蝕溝噴凝土護坡經長年風化，邊坡裸露岩盤裂解岩屑下移致災。

陳正偉指出，梅蘭明隧道的修復工程相當危險且並不容易，因此流標多次，好在今年3月終於順利對外發包，並要搶在汛期前施工，保障施工品質及安全，為了強化偏鄉公路通行安全，維護當地居民生活命脈，預計梅蘭明隧道前後將延長192公尺，施工期間約為一年。

南橫 盧碧颱風

延伸閱讀

南橫台20線14.5K土石崩落 甲仙段火速到場搶通

普發6000元 南橫2村落無ATM 盼在派出所領取

南橫台20線105便道15.5K落石 用路人冒險通過

影／南橫梅山口今落石一度道路中斷 公總出動蜘蛛人：2月地震頻繁

相關新聞

前金國中囊括學生音樂賽 全國管樂國樂絲竹樂合奏3特優

高雄市前金國中今年在「111學年度全國學生音樂比賽」大放異彩，一舉囊括管樂合奏、國樂合奏、絲竹室內樂合奏三項特優佳績；弦...

那些年共度的青春！ 高市文化中心候車亭打造成懷舊教室

高雄市立文化中心五福路正門口的候車亭超級睛！高雄市文化局邀請在地藝術家黃法誠復刻《那些年，我們一起度過的青春》藝術裝置，...

反對設儲能場 高市要求中央撤案

三地集團旗下公司規畫在鳳山牛稠埔設儲能場，日前遭居民反對，市長陳其邁表態，市府已行文經濟部要求撤案，三地集團昨開第2場說...

布袋蓮增生…溝渠像綠地 民呼誇張

高雄林園區工業大排近期長滿布袋蓮，溝渠變成大片「綠地」，民眾直呼誇張，擔心水質優養化，造成水中生物死亡，破壞生態系平衡；...

癌末陶藝家 熱愛生命拚公益

澎湖陶藝家蔡正勝、劉玲溫夫妻3年前相繼罹癌，但兩人不畏癌苦，以個人體悟16字箴言正向迎戰，並長期義賣作品，捐輸復康巴士及...

台金清明加班機 20日開放訂位

清明節共有5天連假，金門縣政府因應鄉親返鄉祭祖，第三波加開台北-金門3架次及台中-金門1架次，20日上午9時開放訂位，提...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦