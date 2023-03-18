屏東6百多位民眾共同種下1千多株原生樹種 綠化城市打造「森活圈」

為綠化城市友善環境，屏東縣政府、行政院南部聯合服務中心與林務局屏東林區管理處今上午在屏東科技產業園區內，舉辦「森活圈，植樹串連屏地綠」活動，現場約600多人共同種下櫸木、黃連木等1500株原生樹種，增加0.5公頃綠地；縣長周春米表示，透過種植淨化城市空氣、補充水分，友善生態環境，讓地球更永續。

行政院南部聯合服務中心副執行長許乃文表示，目前植樹減碳已蔚為風潮，邀請民眾到「沒有電線電纜，只有綠樹成行」的國境之南，實際感受屏鵝公路天際無線、綠樹成行之美。

縣長周春米指出，屏東縣從民國87年開始配合中央獎勵造林計畫，去年新植及撫育造林面積達1400公頃為全台之冠，另移除面積約43公頃的外來入侵植物，今年至明年預計收購5800公噸銀合歡，保護原生樹種，110年起也針對校園、公園等重要場域7萬2982株樹木進行體檢，以預防林木無預警倒伏，造成公共安全風險。

「我們的城市是一座美麗的大森林」，她說，以城市森林化的概念加強總圖書館、屏東榮總醫院等公共場域綠化，創造宜居環境，盼透過各個面向，維護生態環境、綠化景觀及文化資產，讓大家都有安全、舒適、美觀的環境。

屏東林管處處長楊瑞芬指出，林管處在高屏溪周邊進行多次綠美化造林，包括高屏溪畔的屏東河濱公園、寵物運動公園等，今延伸至科技產業園區從點、線、到面串連起森林到海岸，擴大棲地網絡，維護生物多樣性，也提升民眾的生活環境品質。