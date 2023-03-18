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金門大橋延伸道路有譜 陳福海研商瓊安路道路拓寬

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣長陳福海昨會同金寧鄉長楊忠俊、工務處長黃儒新及相關同仁，研商金門大橋延伸道路與瓊安路銜接路網計畫。圖／縣府提供
金門縣長陳福海昨會同金寧鄉長楊忠俊、工務處長黃儒新及相關同仁，研商金門大橋延伸道路與瓊安路銜接路網計畫。圖／縣府提供

為因應金門大橋開通後路網的暢通性及加強金門東半部發展，金門縣長陳福海在上任後即指示縣府工務處儘速規劃闢建金門大橋延伸道路，昨邀集金寧鄉公所等單位研商，陳福海指示規劃設計團隊要做好工程規劃，除著重於道路安全及品質外，也應注意道路景觀綠美化及排水設施減量設計等重點，並要求相關單位做好資源盤整及與地方溝通協調，以早日完成道路改善作業。

金門縣府工務局今天表示，陳福海昨會同金寧鄉長楊忠俊、工務處長黃儒新及相關同仁，研商金門大橋延伸道路與瓊安路銜接路網之計畫-「金寧鄉瓊安路道路改善工程」，計畫藉由瓊安路道路改善後配合金門大橋延伸道路成為烈嶼地區往東半島之主要交通動線，除提昇整體路網完整性外，同時增進東西半島交通之順暢性與均衡地區之發展。

據了解，金門大橋延伸道路為都市計畫道路編號2-29號道路，因應金門大橋興建完成後，為健全地區路網的暢通性，並加強金門東半部發展，縣府計畫以慈湖路口為起點，往東延伸至瓊安路與環島西路2段，而「金寧鄉瓊安路道路改善工程」則接續銜接金門大橋延伸道路之終點，計畫起點為環島西路二段，終點為環島北路二段瓊林圓環，全長約6100公尺。

此項計畫主要考量現行瓊安路道路寬度有限，汽機車未能分流行駛，且因應金門大橋延伸道路闢建後車流量增加，爰計畫辦理拓寬並改善車道配置為雙向一快一慢車道，以提昇道路安全及舒適性。

陳福海在聽取設計單位簡報後，也指示規劃設計團隊要做好工程規劃，除著重於道路安全及品質外，也應注意道路景觀綠美化及排水設施減量設計等重點，包括與道路沿線聚落整合規劃，營造具地方景觀特色之道路環境，並提醒鄉公所及工務處，作好相關資源盤整及與地方溝通協調。陳福海也表示，將積極爭取內政部營建署「生活圈道路交通系統建設計畫」之經費補助，並要求縣府與鄉公所共同協力進行相關規劃，以早日完成道路改善作業。

金門大橋 陳福海

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