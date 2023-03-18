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照顧高雄人口最少的行政區 長輩驗光配鏡一律0元

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
除免費驗光及贈送老花眼鏡，現場也有免費剪髮無誤。圖／高市社會局提供
除免費驗光及贈送老花眼鏡，現場也有免費剪髮無誤。圖／高市社會局提供

高雄茂林是人口最少的行程區，除茂林外，萬山及多納族人下山看眼睛不方便，不少長輩使用不合宜的老花眼鏡。高市社會局媒合下，高雄市百慧公益慈善協會及高雄市鐘錶眼鏡公會攜手照顧偏鄉居民，今天前進茂林里活動中心舉辦驗光配鏡暨義剪公益，免費替居民驗光及配鏡，現場準備不同度數老花眼鏡，長輩驗光後馬上可以帶眼鏡回家使用。

今天上午，眼鏡公會人員將驗光儀器帶上山，專業驗光師在茂林活動中心替民眾檢查視力，得知這項活動，許多鄉親都來檢查眼睛，除進行視力檢測外，另邀請眼科醫師指導民眾如何保護靈魂之窗。

社會局指出，今天響應活動的兩大團體熱心公益，110年起推動原鄉公益配鏡服務，去年3月完成桃源區場次，約300位長輩及原民鄉親獲得服務，因疫情關係，茂林活動延至今天才舉辦，另邀請美容公會人員參與活動，一併提供義剪服務。

專業驗光師替居民檢查視力。圖／高市社會局提供
專業驗光師替居民檢查視力。圖／高市社會局提供
驗光確定度數後，長輩當場就能將適合的老花眼鏡帶回家。圖／高市社會局提供
驗光確定度數後，長輩當場就能將適合的老花眼鏡帶回家。圖／高市社會局提供

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