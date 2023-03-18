飄洋過海授課!台東關山不靠海也能吃到澎湖海鮮

台東縣關山鎮農會耗資400多萬元，將原本閒置的備用糧倉打造成為「多元廚藝教室」，不定期舉辦各式料理教學課程，澎湖區漁會更是年年飄洋過海開班授課，教起海鮮料理，並將台東鳳梨釋迦融入海鮮食材，料理出獨特風味。

關山鎮農會「米國學校」校長彭衍芳說，2020年「多元廚藝教室」啟用後，澎湖區漁會隔年就來開班授課，每周六上、下午各開一個班次，教會民眾如何簡單不費力學會美味的海鮮料理，深受不靠海的縱谷鄉親喜愛，授課班報名熱烈。

關山鎮農會「多元廚藝教室」，是將原有閒置的備用糧倉空間所打造，教室設置包括10組的學員流理台及前方一組教師流理台，每套近30萬元的無明火的電爐等設備，號稱是東部高檔先進的廚藝教室，因而吸引澎湖區漁會青睞。

今年澎湖區漁會聘請廚藝達人授課，將台東在地鳳梨釋迦融入到海鮮中，包括「石鮔排骨湯」、「小管一夜乾肉燥飯」、「酸白菜水煮午仔魚」、「鯧魚鳳梨釋迦優格沙拉」等，輕鬆翻轉海鮮難料理及腥味重的既定印象，品嚐起來大家都覺得好吃。