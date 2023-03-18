台南後花園 全台最大桃花心木森林逛 「農村好物市集」
中興大學新化林場有全台最大的桃花心木森林，佔地150公頃廣植270萬株桃花心木，今、明兩天舉辦「桃花心木林下的農夫市集暨食農教育體驗」活動。集結台南、高雄、屏東、澎湖、金門共40多個農山海味特產品攤位，今天開幕邀請高雄日光小林大滿舞團、奇美曼陀鈴、山芙蓉樂團等表演，目標成為南台灣最大的農村好物市集。
水保局台南分局長傅桂霖表示，這幾年與中興大學跨域合作，在新化林場營造更優質的親山環境，成為一處適合全齡來訪的環境教育場域。從活化大目降埤、孕育螢火蟲生態、西拉雅文化、水岸環境景觀、林間木棧道及蝴蝶薑步道等，營造後的成果更榮獲第22屆公共工程品質金質獎雙優等及2022建築園冶獎，成為遊客相繼造訪的新景點。
博桂霖說，雙方合作從硬體工程開始，現在也結合軟實力，除了環境教育外，希望將農夫市集及農產品引進新化林場，除了林場驛站固定展售點外，首度舉辦市集，將5縣市的好物一致性展售和行銷，讓大台南市民也可以享受其他縣市的農特產品，在「軟硬兼施」下，讓環境、農業生產及食農教育可以落實到更好的場域。
新化林場場長吳佾鴻說，這幾年和水保局台南分局合作，把新化林場打造成適合全齡的生態場域，不只是老人登山，父母親帶小朋友來也是安全的場域，現在進一步把新化林場發展為南台灣農產品的產售中心，也把台南的後花園塑造得更美麗也更安全。
桃花心木在3、4月正值落葉期，形成特有的浪漫景色，逛市集之外可造訪林場內的桃花心木王，尋找奇特氣味的密毛魔芋、又白又香的野薑花，以及築巢的角鴞小屋等，一起享受綠色療癒與淺山密林的魅力
今、明兩天的市集都是農委會認證的農村好物市集，如草地不老店的情人果、山茼蒿水餃、中崙粿仔伯、草仔粿、芝麻糖、花生糖、澎湖幸福山海味干貝醬、花枝海鮮、金門好農力牛肉、高麗菜酸、地瓜系列產品、高雄客家美食、荔枝Q餅、屏東可可、小農當季蔬果、農青文創品等，還有神奇的種子創意DIY、稻草編DIY、木鱉果種子吊飾DIY、桃花心木昆蟲手作、水土保持教育宣導等好玩又有趣的體驗活動，不要錯過。
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