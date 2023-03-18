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屏200縣道拓寬3月底前竣工 測速照相桿也準備上路了

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
銜接屏東縣恆春鎮和滿州鄉的200縣道，將於本月底竣工通車，滿州鄉首支測速照相桿也架設在永靖村段，居民關心何時啟用。記者潘欣中／攝影
銜接屏東縣恆春鎮和滿州鄉的200縣道，將於本月底竣工通車，滿州鄉首支測速照相桿也架設在永靖村段，居民關心何時啟用。記者潘欣中／攝影

銜接屏東縣恆春鎮和滿州鄉的東西向交通動脈200縣道，從恆春東門至滿州消防分隊、長10.83公里的拓寬工程，工期超過4年，一度和「屏鵝公路種樹百里2.0」並列恆春半島兩大交通黑暗期工程，在地居民熬過不便的施工期後，已進入收尾階段，縣府工務局定本月底舉行竣工通車儀式，滿州鄉首支測速照相桿也在永靖村段現身，居民關心何時啟用。

恆春鎮至滿州鄉的200縣道原路寬平均約8公尺，是滿州居民往返和觀光客旅遊必經的要道，因路幅小，汽機車爭道造成的大小車禍不斷，常有居民、遊客車禍受傷，滿州鄉民代不斷向縣府陳情拓寬喊「救命」；2018年在前縣長潘孟安支持下，斥資近6億元，分兩期拓寬恆春東門到滿州消防分隊的10.83公里路段，平均路幅拓寬為15公尺。

第一階段恆春東門橋至出火風景區3.1公里路段，2年前先行通車，第二階段出火到滿州消防分隊7.7公里路段，因分期施工，造成長達逾4年的交通不便，民怨不斷，去年和屏鵝公路「種樹百里2.0」工程同步進行時，滿州居民自嘲返家路顛簸崎嶇，是次等公民，要到高屏地區更痛苦，一度並列恆春半島兩大交通黑暗期工程。

縣府工務處說，原定農曆春節前通車，因拓寬建永靖橋設便道未獲果園地主同意，改半半施工延宕，最近工程已進入收尾，將於清明連假前竣工通車，盼道路品質提升和建構便利的東西向路網，帶動恆春半島整體區域發展。縣警局交通隊說，測速照相桿位在進入滿州永靖村的西向路段上，原規畫限速40公里，經民代反映修正為60公里，目的為保護居民通行安全，非以裁罰為目的，啟用前會先公告宣導。

恆春 測速 車禍

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