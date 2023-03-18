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高雄久旱不雨 陳其邁赴青雲宮祈求「早一點下雨」

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄左營新庄仔青雲宮修建完工，今日舉辦揭牌大典。記者徐白櫻／攝影
高雄左營新庄仔青雲宮修建完工，今日舉辦揭牌大典。記者徐白櫻／攝影

高雄左營青雲宮修建完工，今天邀請市長陳其邁及藍綠民代一起揭牌，儀式莊嚴盛大。陳其邁表示，青雲宮是他的「好厝邊」，也是新庄仔地區的信仰中心，大小事情都會來祈求保佑，最近雨下得太少，希望早日下雨解除旱象。

青雲宮主祀保生大帝，歷史可追溯至300多年前，原本建廟在左營桃仔圍庄，後因日本人設海軍基地而遷移至現址，近年進行外觀修建，今天上午吉時邀請市長陳其邁、民政局長閻青智、立委劉世芳、前立委黃昭順及多名藍綠議員參與揭牌大典。

陳其邁表示，他住在青雲宮隔壁，今天是來參加好厝邊的活動，青雲宮是新庄仔地區的信仰中心，大大小小的事情都會來祈求神明保佑，可以說是新庄仔地區最重要的宮廟之一。

南部目前正面臨30年來最乾旱威脅，再不下雨的話，下一階段將會限制洗車、游泳池及三溫暖等行業用水。陳其邁說，行程開始前先到青雲宮祈福，因為最近雨真是下得太少，雖然已經多元開發水資源或呼籲民眾節約用水，若能祈福祈求神明保佑，早一點下雨對地方幫助非常大，所以今天特別來祈福，希望國泰民安、風調雨順，希望能夠下多一點雨、早一點下雨。

此外，今天韓團BLACKPINK將在高雄開唱，預估會有4萬5000名歌迷來高雄，陳其邁說他今天比較不方便去聽演唱會，明天看看是否能夠一睹天團魅力。

陳其邁說，昨天南下高鐵的車客滿，也有國外旅客來高雄，按照過去五月天演唱會規畫，人潮約2個小時內可以疏散完畢，提醒大家多利用大眾運輸交通工具，除設專車外、台鐵、高鐵還有多元大眾運輸交通工具。

市長陳其邁（左三）擔任主祭官，除慶賀青雲宮修建完工，並向保生大帝祈求早一點下雨，多下一點雨。記者徐白櫻／攝影
市長陳其邁（左三）擔任主祭官，除慶賀青雲宮修建完工，並向保生大帝祈求早一點下雨，多下一點雨。記者徐白櫻／攝影

陳其邁 信仰 高鐵

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