串連愛河公園綠廊 高雄市九如橋改建啟動

高雄愛河下游九如橋橋齡達設計年限，且破損狀況嚴重。工務局今天表示，在爭取中央3.6億元補助啟動改建，年底非汛期進行舊橋拆除，預計115年完工通，打造璀璨閃耀新地景。

依高雄市政府工務局資料，民國65年興建九如橋位處愛河下游，興建時為了同時跨越愛河及鐵路，不但橋梁高程抬高，量體龐大結構橫亙，橋梁（含引道）更長達624公尺。在近年鐵路地下化、綠園道及輕軌建設陸續完工後，更顯示破壞當地水岸景觀天際線，同時也阻礙中都及內惟地區發展。

考量橋齡已達設計年限，且經土木技師、結構技師等公會鑑定橋梁破損狀況已達U3等級，建議整體重建。在高市府爭取下，1月獲得內政部同意補助改建總經費新台幣4.6億元(中央款3.6億元、地方自籌1億元)；另拆除經費由交通部補助9000萬元，在市府和議會合作下，2月完成預算程序，日前順利完成九如橋改建工程委託設計監造勞務招標，並啟動設計作業。

工務局今天表示，改建後的九如橋僅跨越愛河，長約70公尺、寬30公尺，二端引道則依都市計畫銜接平面道路，翠華路以西路寬50公尺，同盟三路以東路寬30公尺，配合前後段道路調整路型銜接，具縫合都市紋理及加速鼓山區愛河沿線與三民中都地區發展效益。

工務局新建工程處表示，九如橋改建作業預定年底利用非汛期進行舊橋拆除，接續恢復平面道路及橋梁改建，預計115年完工通車。新橋將縮短跨度、降低橋梁高度，整體橋梁設計除滿足結構及交通安全外，也將參考國內外案例，搭配愛河水岸景觀，橋梁外觀設計將兼具通透性及律動性。