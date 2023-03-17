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連鎖藥妝、超商跨界合作 創全台首間24小時雙併店

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
台安藥局今正式與全家便利商店結盟，在屏東成立首間24小時雙併店，不間斷服務社區需求，除購買食物、生活用品，還可以領慢性處方簽等藥事服務。記者張已亷／攝影
台安藥局今正式與全家便利商店結盟，在屏東成立首間24小時雙併店，不間斷服務社區需求，除購買食物、生活用品，還可以領慢性處方簽等藥事服務。記者張已亷／攝影

知名連鎖藥妝店台安藥局與全家跨界合作，在屏東開出全台首間雙併店，以24小時不間斷服務社區需求，除購買食物、生活用品，還可以領慢性處方簽等藥事服務，今熱鬧開幕，為地方創造便利生活大健康雲。

台安藥局處長江先鋒表示，藥局24小時有台大、高醫的駐點藥師提供服務，可到店領慢性處方簽，另社區民眾可以到場諮詢血壓、血糖、三高、用藥上的問題，以專業讓民眾安心放心。

全家店長蔡依淳表示，近年民眾逐漸重視身體健康，兩店結合生活用品與藥品保健，推廣友善時光、友善小農、里民健康，開在崇蘭國小對面，將配合國小的小藥師體驗營，或是一日店長經驗，讓小朋友透過實作了解藥品、小農等知識，另社區保健則會與里長合作，深耕了解社區需求。

在地居民林先生說，出來門口走沒幾步就可以採買，要買什麼東西都很方便順利，旁邊還有藥局，不用跑醫院就可以鄰近拿藥很方便。

台安藥局今正式與全家便利商店以法人與法人的盟約方式，在屏東成立首間法人加盟店，並與台灣輔助醫學會和中華功能醫學會共同合作200多位醫師藥師、營養師、護理師等，首創全台第一家有醫師群、醫檢藥護群作為社區民眾「城市醫管家」的藥局。

有鑑於台灣高齡化造成長照及日照人力短缺，遠端線上健康諮詢管理成為趨勢，此次藥局提供社區民眾在健康衛教諮詢及遠距線上健康衛教門診，可隨時調劑醫師處方籤、諮詢孕婦管家280天專業衛教、銀髮族三高健康、癌症照護衛教等，和醫師群輕鬆聊健康、輕鬆聊生活，讓社區民眾同時有專業醫藥檢護團隊，做線上線下的全方位健康照護。

台安藥局今正式與全家便利商店結盟，在屏東成立首間24小時雙併店，不間斷服務社區需求，除購買食物、生活用品，還可以領慢性處方簽等藥事服務。記者張已亷／攝影
台安藥局今正式與全家便利商店結盟，在屏東成立首間24小時雙併店，不間斷服務社區需求，除購買食物、生活用品，還可以領慢性處方簽等藥事服務。記者張已亷／攝影
台安藥局今正式與全家便利商店結盟，在屏東成立首間24小時雙併店，並與台灣輔助醫學醫學會和中華功能醫學會，共同合作200多位醫師藥師等，首創全台第一家有醫師群、醫檢藥護群的藥局。記者張已亷／攝影
台安藥局今正式與全家便利商店結盟，在屏東成立首間24小時雙併店，並與台灣輔助醫學醫學會和中華功能醫學會，共同合作200多位醫師藥師等，首創全台第一家有醫師群、醫檢藥護群的藥局。記者張已亷／攝影
台安藥局今正式與全家便利商店結盟，在屏東成立首間24小時雙併店，不間斷服務社區需求，除購買食物、生活用品，還可以領慢性處方簽等藥事服務。記者張已亷／攝影
台安藥局今正式與全家便利商店結盟，在屏東成立首間24小時雙併店，不間斷服務社區需求，除購買食物、生活用品，還可以領慢性處方簽等藥事服務。記者張已亷／攝影
台安藥局今正式與全家便利商店結盟，在屏東成立首間24小時雙併店，並與台灣輔助醫學醫學會和中華功能醫學會，共同合作200多位醫師藥師等，首創全台第一家有醫師群、醫檢藥護群的藥局。記者張已亷／攝影
台安藥局今正式與全家便利商店結盟，在屏東成立首間24小時雙併店，並與台灣輔助醫學醫學會和中華功能醫學會，共同合作200多位醫師藥師等，首創全台第一家有醫師群、醫檢藥護群的藥局。記者張已亷／攝影

醫師 法人 屏東

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