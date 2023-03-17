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澎湖追風音樂節 獲美國國際設計鉑金獎最高殊榮

中央社／ 澎湖縣17日電

澎管處今天表示，「2022澎湖追風音樂節」整體光環境設計再次傳來好消息！榮獲美國MUSE國際設計大獎（MUSE Design Awards）概念設計-展覽與活動項目最高榮譽「鉑金獎」。

這也是繼去年榮獲美國國際獎項協會（Internationa1Awards Associate，IAA）泰坦地產大獎(TITAN PropertyAwards) 景觀設計(新)-景觀創新類金獎殊榮後，讓澎湖再次躍上國際舞台。至於2023年澎湖追風音樂節將在8月19日澎湖觀音亭開幕。

澎湖國家風景區管理處長許宗民表示，2022澎湖追風音樂節以獨特的海風為號召，透過音樂節與燈光藝術燈結合東北季風，首次將燈光節轉型為以「風」、「光」、「音樂」與「故事」結合，吸引外地旅客認識澎湖在地文化和環境資源。

設計團隊「可平方工作室」首次嘗試利用全區光環境融合在澎湖著名觀光景點觀音亭海濱公園，克服強大海風環境，成為別具風情的「浪漫光環境」，首次舉辦就獲得國際高度肯定。

設計團隊透過巧妙將在地故事與光相結合，加深遊客對澎湖了解，在藝術中看到人、在地文化、自然間聯繫。例如以澎湖夜空為畫布，海浪拍打著岩石，五顏六色的霓虹燈帶的圓形變化和光影的相互作用與銀河中的星星相呼應，營造出美麗明亮的夜晚，澎湖追風音樂節集音樂、風、光於一體，呈現一場光與幻想的音樂盛宴。

澎湖 美國

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