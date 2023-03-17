南方治理平台首長會議今登場 籲強化跨縣市合作

2023南方治理平台首長會議17日下午在高雄展覽館登場，來自高雄、台南、屏東、嘉義縣市、澎湖縣等地方首長共聚一堂，中央水利署、國發會、經濟部工業局、交通部、農水署、營建署等中央代表也出席平台會議，針對近來關注的水情、交通、垃圾處理及空汙等公共政策議題展開交流討論。

此次南方治理平台以「2050永續淨零，打造南方韌性家園」為主軸，由高雄市長陳其邁作東發出邀請，台南市長黃偉哲、屏東縣長周春米、嘉義縣長翁章梁、嘉義市長黃敏惠及澎湖縣長陳光復等人均與會，僅台東縣長饒慶鈴因故不客出席。

高雄市前市長陳菊任內就曾推動南高屏澎治理平台，後停頓數年之久，陳其邁續任高雄市長後重啟平台，宣示南方共主意味明顯。

陳光復致詞時就表示，他在104年受前市長陳菊之邀展開海洋雙星治理會議，106年也在澎湖參與高雄、台南、屏東、澎湖治理平台會議，同年四縣市首長還到訪日本展開治理學習之旅，並共同推廣南方物產，這次重啟南方平台，他相當高興。

陳光復更對陳其邁開玩笑表示，過去他跟陳其邁父親陳哲南在立法院是同事，陳其邁當時要叫他「叔叔」，後來陳其邁當上立委，改稱他「兄弟」，最近他到高雄來拜託陳市長，變成他要叫陳其邁市長「老大」了！

此外，高雄市長期協助澎湖處理垃圾問題，未來因應水資源、2050零碳排計畫等，澎湖副縣長及四個局處長都有來，可向在場幾個縣市進一步學習。

先前針對水利署鑿井送水救高雄表達不滿的周春米則表示，目前台南市水情燈號是橙燈、高雄是黃燈，屏東很幸運的還在藍燈，同島一命，大家要同心協力面對旱災挑戰，不過屏東是農業大縣，農民灌溉用水長期使用地下水，雖然相關水位還在標準之上，面對久旱不雨，看著高屏溪水位一天天下降，還是會擔心，要超前部屬預先準備。

周春米說，屏東自來水普及率是65%，從8年前48%急起直追，每年成長3%，在自來水尚未像都會區普及前，仍要仰賴地下水。其次，屏東長年因位處下風處飽受空汙之苦，希望透過治理平台找出治標治本方法。

另外，高屏是一日生活圈，像高鐵南延屏東，屏東第二條東西向快速道路，還有第三條高屏林園興園捷運等，是兩城市間重大交通建設，希望高屏一起把關，跟時間賽跑爭取完成建設。

黃敏惠也表示，南方治理平台重啟是歷史性的一刻，早在陳其邁市長邀約前，她就主動表達加入之意，嘉義也同時參與中台灣治理平台，補強單打獨鬥的不足，透過平台在垃圾、空汙、水情等議題的整合，加強城市發展，也讓人民受惠。

黃敏惠說，有人問她，今天出席的首長除了她之外都是「綠的」，她強調民主台灣不分藍綠，做對的事情就對了，才能為人民爭取更多建設與福利。

翁章梁說，治理平台列出淨零碳排、廢棄物處理、綠色交通、水資源等討論議題，這呼應到去年一項產官學調查，人民最關心的就是極端氣候的災害，還有空氣品質的惡化。過去在縣市合作上，嘉義縣市就針對排水問題共同解決，他防疫期間也常打電話給陳其邁和黃偉哲請益。

此外，翁章梁說，最近中央通勤月票補助方案，因為涉及各縣市地方財政負荷，百姓負擔費用有很大差距，一旦全國實施，恐造成一國多制，會對民眾形成很大的剝奪感，需要特別留意。

黃偉哲表示，過去國與國間會為了水資源而戰爭，身為南方治理平台一員，不分藍綠，可以一起做好，為民眾謀得最大福利。

陳其邁說，在後疫情時代，人類工作與生活模式改變，糧食問題、國際通膨引發金融危機，國家或地方政府必須快速回應，相互依存下，各縣市治理與合作是重要議題。