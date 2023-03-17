高屏面臨搶水危機 陳其邁強調「同島一命」任何協助心存感激

高雄水情燈號月底可能轉成「橙燈」，昨爆發屏東縣長周春米不滿水利署突襲鑿井爭議，抗議後相關工程停工。市長陳其邁今天表示，南部是生命共同體、禍福與共，中央成立抗旱應變中心，水資源的互相調度是常態、行之有年，過去高雄支援台南原水及自來水，屏東也挹注鳳山水庫，「對於任何協助心存感激」。

「2023南方治理平台首長會議」由高雄市長陳其邁擔任東道主，今天下午，台南市長黃偉哲、屏東縣長周春米、嘉義縣長翁章梁、嘉義市長黃敏惠、澎湖縣長陳光復齊聚高雄展覽館商討多項議題。

陳其邁表示，南部是生命共同體、禍福與共，必須互相支援、打氣，去年高雄自來水北送台南2千萬噸、原水1.8億噸，未來若持續乾旱不雨，有餘量下大家互相支援。

陳其邁進一步說，高雄有豐沛高屏溪卻沒有水庫，台南有水庫但沒有大河川，屏東則有豐厚地下水，特別感謝水利署非常辛苦，給高雄最大資源，未來要持續開發水資源，伏流水、再生水、海水淡化廠都有必要，以因應極端氣候帶來的各種狀況；屏東、台南更是「同島一命」，大家都是生命共同體，謝謝周遭各縣市互相幫忙。

有關南水局被說偷挖井一事，陳其邁說，中央已經成立抗旱應變中心，尊重水利署整體調配，水資源的互相調度是常態，如鳳山水庫有些水也是屏東過來，對於任何協助高雄，我們都心存感激。

陳其邁也說，在區域治理上，大家彼此互相支援是種常態，今天首長會議最主要希望建立溝通平台，在政策協調上更一致，彼此了解自己行政區內的各項資源，大家要互相幫忙。