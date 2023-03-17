快訊

年領百萬股息擁3房！千萬富翁拾荒睡街頭 真實身分曝光

應普亭邀請 陸外交部：習近平將赴俄羅斯進行國事訪問

輕症免隔離20日上路 快篩陽勞工怎請假？勞動部給答案

高屏面臨搶水危機 陳其邁強調「同島一命」任何協助心存感激

聯合報／ 記者徐白櫻蔡容喬／高雄即時報導
高雄市長陳其邁表示，在區域治理上，大家彼此互相支援是種常態，如淨零碳排、廢棄物處理及水資源等議題都需要彼此合作。記者徐白櫻／攝影
高雄市長陳其邁表示，在區域治理上，大家彼此互相支援是種常態，如淨零碳排、廢棄物處理及水資源等議題都需要彼此合作。記者徐白櫻／攝影

高雄水情燈號月底可能轉成「橙燈」，昨爆發屏東縣長周春米不滿水利署突襲鑿井爭議，抗議後相關工程停工。市長陳其邁今天表示，南部是生命共同體、禍福與共，中央成立抗旱應變中心，水資源的互相調度是常態、行之有年，過去高雄支援台南原水及自來水，屏東也挹注鳳山水庫，「對於任何協助心存感激」。

「2023南方治理平台首長會議」由高雄市長陳其邁擔任東道主，今天下午，台南市長黃偉哲、屏東縣長周春米、嘉義縣長翁章梁、嘉義市長黃敏惠、澎湖縣長陳光復齊聚高雄展覽館商討多項議題。

陳其邁表示，南部是生命共同體、禍福與共，必須互相支援、打氣，去年高雄自來水北送台南2千萬噸、原水1.8億噸，未來若持續乾旱不雨，有餘量下大家互相支援。

陳其邁進一步說，高雄有豐沛高屏溪卻沒有水庫，台南有水庫但沒有大河川，屏東則有豐厚地下水，特別感謝水利署非常辛苦，給高雄最大資源，未來要持續開發水資源，伏流水、再生水、海水淡化廠都有必要，以因應極端氣候帶來的各種狀況；屏東、台南更是「同島一命」，大家都是生命共同體，謝謝周遭各縣市互相幫忙。

有關南水局被說偷挖井一事，陳其邁說，中央已經成立抗旱應變中心，尊重水利署整體調配，水資源的互相調度是常態，如鳳山水庫有些水也是屏東過來，對於任何協助高雄，我們都心存感激。

陳其邁也說，在區域治理上，大家彼此互相支援是種常態，今天首長會議最主要希望建立溝通平台，在政策協調上更一致，彼此了解自己行政區內的各項資源，大家要互相幫忙。

陳其邁

延伸閱讀

高雄全原運會選手準備好了 陳其邁大方加碼金牌獎金

茄萣特色遊戲場啟用 陳其邁：將破百座特色共融公園

陸禁台白帶魚今突圍首櫃赴日本 陳其邁還特別撂日文

高雄借水引起屏東反彈 陳其邁：南部縣市都是一家

相關新聞

高屏面臨搶水危機 陳其邁強調「同島一命」任何協助心存感激

高雄水情燈號月底可能轉成「橙燈」，昨爆發屏東縣長周春米不滿水利署突襲鑿井爭議，抗議後相關工程停工。市長陳其邁今天表示，南...

傾聽民意 陳福海將重啟「縣長與鄉親有約」座談

為體察民意、察納雅言，作為施政參考，以達成「民意為本、施政有感」之圭臬，金門縣長陳福海將重啟「與鄉親有約」的座談，本月共...

想在這裡停車口袋要夠深 高雄站東路4月科技執法

高雄火車站環站道路開闢完成，去年10月站東路通車後，最近警方也仿照站西路，在站東路建置取締違規停車科技執法設備，對停車逾...

高屏溪鑿井搶水爭議 水利署今上午拜會屏縣府討論解方

南部地區超過600天沒有下大雨，旱象持續，各地水情吃緊，屏東日前爆發搶水爭議，南水局擬於高屏溪沿線鑿28口井，每日抽取地...

老牌墾丁森林遊樂區不守舊 實境遊戲新玩法喚回年輕遊客

開園55年的墾丁國家森林遊樂區，特有的石灰岩洞穴地質景觀、一樹成林的白榕林等自然生態美景，是墾丁老字號的景區，由於年輕世...

周邊4鄉鎮長表態 盼核三廠延役

核二廠2號機15日除役後，核三廠1、2號機將在明年7月及後年5月功成身退，回饋金是否縮水、貯放廠內高低階核廢料是否移出及...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦