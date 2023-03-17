傾聽民意 陳福海將重啟「縣長與鄉親有約」座談

為體察民意、察納雅言，作為施政參考，以達成「民意為本、施政有感」之圭臬，金門縣長陳福海將重啟「與鄉親有約」的座談，本月共有2場，分別是3月21日下午7時30分在金城鎮古城里-金門城社區中心與3月24日下午7時30分在金沙鎮西園里里民活動中心辦理，屆時將由陳福海親率相關局處首長，接受鄉親陳情及建言。

陳福海表示，他自基層作起，做過鎮民代表、鎮長、議員、立法委員，深知傾聽民意對政府施政之重要性，故自上任開始，就相當重視體察民間疾情，同時要求縣府施政需體恤民意，所以決定辦理「縣長與鄉親有約」活動，期待建立縣府與鄉親雙向溝同交流之渠道。

據了解，陳福海希望透過他率縣府相關府局(處)暨一級機關主官(管)與民眾面對面溝通之方式，傾聽基層群眾心聲、獲取各界建言，使縣府推行政策更加符合民意。

按縣府規劃，首場將在本月21日於金城鎮古城里-金門城社區中心、24日在金沙鎮西園-里民活動中心/社區活動中心，屆時會有工作人員接待鄉親，請於活動當日下午7時30分起至8時30分止，請鄉親填具服務摘要後，以報到時間，依序領取號碼牌，於受理陳情後即引導入場。

縣府將於初步了解案由後，依案件性質，引導陳情人至權責局處，另由各該局處長親自向陳情人解說，鄉親所提各案件之需求及反應之輿情，如有具體訴求需縣府協助處理之案件，將製成紀錄，現場除交換意見初步回應外，會後將由各業管單位，以公文書正式函復陳情人。