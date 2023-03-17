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想在這裡停車口袋要夠深 高雄站東路4月科技執法
高雄火車站環站道路開闢完成，去年10月站東路通車後，最近警方也仿照站西路，在站東路建置取締違規停車科技執法設備，對停車逾3分鐘的車輛，自動錄影蒐證，拍照逕行舉發，4月起開始執法，想在這裡停車的駕駛人口袋要夠深。
高雄市警交通大隊今天表示，警方為有效紓解高雄車站站東路、站西路車輛接送乘客秩序，避免違規停車造成車流壅塞或衍生交通事故，站西路去年1月便建置取締違規停車科技執法設備，最近站東站也完成同執法設備，將透過車牌辨識系統，自動判辨違規停車車籍資料，針對停車超過3分鐘車輛便自動逕行舉發，依道路交通管理處罰條例，可處罰600元至1200元罰鍰。
警方表示，站東路已設置文字告示牌，另加裝智慧型LED資訊看板，希望用路人遵守道路交通標誌、標線及號誌，4月1日起正式執法，取締違規車輛。
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