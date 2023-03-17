高屏溪鑿井搶水爭議 水利署今上午拜會屏縣府討論解方

南部地區超過600天沒有下大雨，旱象持續，各地水情吃緊，屏東日前爆發搶水爭議，南水局擬於高屏溪沿線鑿28口井，每日抽取地下水近7.4萬噸支援高雄用水，不料此舉引發在地反彈，不少民代怒批南水局未與地方溝通，縣長周春米昨也罕見動怒要求立即停工，今上午水利署長賴建信將拜會縣府，討論後續辦理事宜。

縣長周春米今上午出席警方打詐成果記者會受訪時說，中央已經成立旱災中央災害應變中心共同抗旱，經濟部水利署就相關的水資源調度採區域共享，但也多次和中央、經濟部表達，屏東是國家重要糧倉，更要確保農業灌溉用水不能出問題，灌溉用水出了問題是不能承受之重。

她說，下午將參與「2023南方治理平台首長會議」，進一步討論水資源調度相關議題，另要求經濟部水利署、中央應變中心，透明公開水情監測資訊，確保民眾用水權益，減少社會疑慮。