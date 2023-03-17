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老牌墾丁森林遊樂區不守舊 實境遊戲新玩法喚回年輕遊客
開園55年的墾丁國家森林遊樂區，特有的石灰岩洞穴地質景觀、一樹成林的白榕林等自然生態美景，是墾丁老字號的景區，由於年輕世代遊客多往墾丁大街及海灘跑，林務局屏東林管處去年和網路軟體遊戲公司合作，先後推出以森林生態、地質景觀主題的實境遊戲，結合時下流行的推理解謎遊戲新玩法，成功擄獲年輕遊客的心，下月1日將開辦團體挑戰賽。
有別於市面上多數實境遊戲以歷史文化、博物館、都會社區為背景，屏東林管處首次以國家森林遊樂區自然生態主題設計的實境遊戲，經多次場勘及測試，故事情境發想以蔥鬱茂密的熱帶森林為題材，描述如同電影阿凡達場景並帶入如哈利波特魔法世界的想像，遊客將化身為魔導士與大自然的生物精靈對話，進而破解園區中包含石筍寶穴、花榭、茄冬巨木等關卡點，闖關同時走訪園園景點，從閱讀遊戲故事及解答中，了解墾丁生態特色。
屏東林管處說，「魔幻海角系列」以時下最流行的推理解謎遊戲，結合墾丁國家森林遊樂區代表生物及景點，將森林遊樂區打造成神奇夢幻的故事情境，體驗過的年輕遊客說，以往來墾丁多玩樂打卡、住漂亮民宿，到墾丁大街、沙灘瘋玩，參與推理解謎新玩法極具冒險和挑戰性，彷如化身偵探，深入探索墾森神秘的魔法世界中，挑戰各種關卡，探索森林景物，很對年輕人愛新奇的胃口。
屏東林管處說，「大地的祭典」是與芒果遊戲以地質景觀為主題的實境解謎遊戲二部曲，將戶外解謎遊戲、LARP劇本與遊戲旅遊概念結合，透過遊戲推理觀察及介紹，對園區內生態、地質和景觀有更深一層的認識，故事情境深入神秘魔法世界，參加年度神石祭典，遊客化身為調查團，調查神石的下落；遊客購買遊戲道具包，搭配可行動上網的手機，2至8人就能組隊玩，體驗不限時間，4月1日舉辦的團體挑戰賽，名額限80個，前3名團隊有獎品。
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