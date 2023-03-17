嘉義市啟動圖書館總館工程 黃敏惠率團隊觀摩屏東圖書總館
嘉義市政府計畫在家樂福北門店國有地，興建新圖書館總館，已完成先期規畫，最快2025開館，是市長黃敏惠連任重大施政建設，昨天率團隊觀摩屏東縣圖書館，借鏡屏東縣總圖經驗。
黃敏惠率市府團隊到屏東取經，參訪屏東智慧農業學校「南華微光」、屏東縣立圖書館總館、勝利星村、屏菸1936文化基地以及屏東縣民公園，學習屏縣推動各項建設與景觀規畫的設計美學。
黃敏惠扺達屏東總圖，秘書長邱黃肇崇代表縣長周春米表達歡迎，互贈伴手禮，屏東總圖保留過去建築輪廓，以大片玻璃帷幕、鏡面及特殊角度的建築風格進行設計，成為樹海環繞的「森林圖書館」，自然採光提供舒適的閱讀環境，圖書館成為屏東人的重要生活場域。
黃敏惠希望嘉市圖書館總館，可以借鏡屏東縣總圖經驗，強化外部空間景觀營造向自然借景，形成建築與自然景色合而一體的空間感。
嘉市府規畫的新圖書館總館，地上4層、地下2層，現有文化局、黃賓、世賢3座圖書館定位分館，完成先期規畫，占地3.9公頃包括第1期圖書館本體，最快2025開館，第2期做生態公園、地下停車場，預定地家樂福北門店及周邊機關用地，市都委會通過變更成社教用地，內政部開都委會通過，由國產署無償撥用給市府，第1期經費9億8千萬，加上第2期合計逾10億，將申請中央補助。
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