嘉義市啟動圖書館總館工程 黃敏惠率團隊觀摩屏東圖書總館

嘉義市政府計畫在家樂福北門店國有地，興建新圖書館總館，已完成先期規畫，最快2025開館，是市長黃敏惠連任重大施政建設，昨天率團隊觀摩屏東縣圖書館，借鏡屏東縣總圖經驗。

黃敏惠率市府團隊到屏東取經，參訪屏東智慧農業學校「南華微光」、屏東縣立圖書館總館、勝利星村、屏菸1936文化基地以及屏東縣民公園，學習屏縣推動各項建設與景觀規畫的設計美學。

黃敏惠扺達屏東總圖，秘書長邱黃肇崇代表縣長周春米表達歡迎，互贈伴手禮，屏東總圖保留過去建築輪廓，以大片玻璃帷幕、鏡面及特殊角度的建築風格進行設計，成為樹海環繞的「森林圖書館」，自然採光提供舒適的閱讀環境，圖書館成為屏東人的重要生活場域。

黃敏惠希望嘉市圖書館總館，可以借鏡屏東縣總圖經驗，強化外部空間景觀營造向自然借景，形成建築與自然景色合而一體的空間感。