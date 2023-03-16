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小三通擴大實施 金門縣府：爭取陸客前來旅遊

中央社／ 金門縣16日電

小三通」客運中轉擴大實施，金門縣長陳福海今天表示，縣府會繼續向兩岸有關部門溝通，希望盡快爭取到陸客到金門旅遊，讓小三通回復到疫情前的旅運，金門旅遊逐漸回溫 。

大陸委員會今天宣布，3月25日起擴大「小三通」客運中轉，國人及其陸配都可搭乘並中轉。有關大陸人士申請至金門、馬祖或澎湖從事交流活動，必須待後續疫情發展和整體局勢評估。

金門縣府發布新聞稿表示，陳福海感謝陸委會與各單位的努力，讓台籍旅客、中國籍配偶能透過小三通中轉的期待在清明節前夕實現。接下來，縣府會繼續向兩岸有關部門溝通，希望能盡快爭取到陸客有機會先到金門旅遊，讓小三通回復到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前的旅運。

為了及早讓金門旅遊與金酒銷售回復疫情前水準，陳福海昨天再次赴廈門，今天返抵金門。縣府新聞稿表示，清明節前台商可透過小三通中轉兩岸，預期小三通中轉客人將逐漸回流，不過因為少了陸客，對於地區旅遊量能還是有不小的影響。由於目前兩岸對陸客旅遊仍有一定程度的管制，金門縣府將會向北京與台北分別爭取先開放海西經濟區或廈漳泉民眾到金門旅遊。

縣府新聞稿表示，陳福海此行拜會廈門市府、台辦等單位，就旅遊、文化、體育以及宗教等民生議題座談交流。有關福建大嶝原籍金門民眾配售酒的議題，陳福海表示，金酒公司現正設計具有特殊紀念意義的大嶝配售酒，不過由於仍有減免高額關稅、消費稅的難關需要突破，希望廈門市府能支持，共同行銷金門高粱酒。

這場小三通復航後金廈兩門首次的座談會議，由廈門市委書記崔永輝主持。縣府新聞稿引述崔永輝的話表示，小三通已復航2個月，將責成廈門市府在五通客運大樓內安排適當空間作為廈金鄉親服務站，並要求廈門市文旅局在安排省外旅遊推介會時邀請金門同行，為金門增加更多旅遊曝光度。

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