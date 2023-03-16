「生命騎行」紀錄片在台首映 見證糖尿病患生命不設限
國際自由車環台公路大賽今天抵達高雄最終站，由第1型糖尿病患組成的「諾和諾德職業自行車隊」5度來台參賽，午後並在大立百貨in89影城首映「生命騎行」紀錄片，證實糖尿病友經有效控糖，一樣能夠擺脫疾病陰霾，生命活出精采。
贊助這支特殊國際職業車隊的諾和諾德藥廠適逢創立百年，特地花了一年半時間為加入車隊的糖尿病友拍下洗刷汙名化、超越顛峰的紀錄片，片中主角之一的西班牙自行車手大衛洛薩諾(David Lozano)這次也參加環台賽，他現身分享力抗糖尿病的經歷，證明只要適度接受醫療，人生即不設限。
大衛是在23歲確診，他父親也是第一型糖尿病患，這個疾病對他的家庭而言「如影隨形」，但過去父親忌諱、隱瞞，以致成為一輩子的心理負擔，但他摸索學習與疾病共處，也參加車隊四處參賽，由紀錄片可證實，即便罹病，仍能大膽逐夢、圓夢。
台灣諾和諾德藥廠總經理施伯菲(Steve Profit)說，自由車競賽是極度耗費體力與意志力的高強度運動，患有第1型糖尿病的車手，須嚴格監控自身的血糖、掌握胰島素的使用，才能有效控制疾病。受惠於醫學日新月異，諾和諾德已研發出長效的胰島素，大幅降低施打頻率，未來研發口服劑型，解決病友施打胰島素的不便。
據統計，全球糖尿病患約5.37億人，臨床更發現，不少洗腎人口即源自糖尿病。台灣諾和諾德醫學法規處長邱仲民表示，目前市面上已可購得口服糖尿病藥物，諾和諾德開發的口服藥去年上市，亦獲得台灣新創獎，目前尚屬自費藥物，未來希望能爭取到健保給付，讓更多糖尿病患受惠。藥廠也正在開發另種膠囊型口服藥，吞入後能在腸胃分泌，進一步控制血糖，據美國臨床實驗，效期已從1天一次拉到1周1次，使用上更方便。
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