南方治理平台共創綠色新政 南市修正自治條例淨零轉型

為加速南部區域整合營造共存共榮的生活圈，南部6縣市今天在高雄市舉行南方治理平台會議， 6縣市首長共同討論淨零碳排及廢棄物處理等相關議題，交流凝聚共識，跨域整合資源，共創綠色新政。

台南市長黃偉哲表示，歐盟碳邊境調整機制(CBAM)將於2023年實施，本市已跟進國際趨勢，於去年完成2050淨零路徑目標訂定，目前正在修正「台南市淨零永續城市管理自治條例」，將由從公私協力及法制規範多管齊下，加速淨零轉型。

環保局表示，為協助住、商、工部門面對國際淨零減碳趨勢，南市率先結合產官學組「淨零輔導團」，輔導企業以大帶小，率領供應鏈落實溫室氣體減量，為跨大淨零成效，特在南方治理平台成立淨零跨縣市交流會議及整合碳盤查量能，推動南方縣市自願減量計畫，並邀請經濟部工業局納入輔導夥伴成立南部淨零輔導團，強化區域整合及落實中央地方夥伴關係。

在廢棄物處理議題方面，透過南方治理平台協商垃圾處理調度及推動資源循環物料使用，共同落實循環經濟。台南市立「廢棄物非法棄置跨局處專案小組」，請中央土地權責單位巡查所屬土地，善盡管理之責。南市府副秘書長每月定期召開一次廢棄物聯繋平台，以便更迅速、有效地管理追查廢棄物流向。截至目前中央土地權責單位與南市府累積巡查5600次，發現22處非法廢棄物棄置場址，19處已移送地檢署偵辦，其中1件更是現場查獲現行犯。

黃偉哲希望透過南部治理平台進一步成立跨縣市聯繫平台群組，如果發現可疑的跨縣市載運情形，利用跨縣市聯繋平台，即時通報相關訊息傳送至清運停留點所在的縣市稽查單位，協助確認實際清運內容，有效防止廢棄物運輸不當的情況發生，可就近協助稽查產源，合力打擊業者非法棄置行為。