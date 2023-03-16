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高屏溪搶水大戰！周春米批中央「偷襲」鑿井 要求停工

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣議員陳揚近期發現南水局在高屏溪沿岸鑿井，卻未與地方溝通。屏東縣長周春米怒批偷襲，將要求水利署停工。圖／陳揚提供
屏東縣議員陳揚近期發現南水局在高屏溪沿岸鑿井，卻未與地方溝通。屏東縣長周春米怒批偷襲，將要求水利署停工。圖／陳揚提供

旱象嚴重，南水局在高屏溪沿岸增鑿50口水井，其中50口水井中有28口井在屏東縣境內，屆時取水量每天約7.4萬噸水，已有14口井動工。屏東縣長周春米今獲悉，對於水利署南水局未知會地方政府逕行鑿井，周春米怒批，這種行為宛如「偷襲」，將要求水利署停工。

屏縣府指出，水利署在南部的抗旱應急計畫中，對於如果旱象持續，將在高屏溪兩岸鑿井因應，當時周春米即表明屏東縣境內的鑿井不得影響屏東民生、農業灌溉用水，強調是否准予水權將視屏東用水是否有餘裕再做決定。

縣府指出，未料，因高屏溪是中央管河川，南水局逕自依水利法核准鑿井的興辦事業計畫，並在高屏溪沿線已開挖14口井。

周春米強調，這種行為宛如偷襲，令人無法接受，她立即去電水利署長賴建信，要求停工！並警告水利署，水權核准權仍在縣府，只要危害屏東縣的供水，縣府絕對不准。

賴建信允諾前來說明過程，希望取得地方諒解，並保障地方用水。

對於南水局在高屏溪沿岸鑿井，未與地方溝通，屏東縣長周春米怒批偷襲，將要求水利署停工。圖／聯合報系資料照
對於南水局在高屏溪沿岸鑿井，未與地方溝通，屏東縣長周春米怒批偷襲，將要求水利署停工。圖／聯合報系資料照

周春米 旱象

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