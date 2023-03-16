高雄綠營立委初選內戰 現任稱尊重、挑戰者盼良性競爭
民進黨中執會日前通過「誠信條款」，又被外界稱為綠營版的大局條款，引起現任議員角逐立委初選的內戰。高雄市議員黃秋媖今發出參選首波文宣「給鄉親一封信」，也盼良性競爭，結果交由鄉親選擇。爭取連任的邱志偉則回應，對手的意願或決定，給予尊重，不畏懼挑戰，也期盼是場君子之爭。
黃秋媖今發出「給鄉親一封信」強調讓最在地最了解地方需求的人到中央為民發聲，化被動為主動爭取建設資源，讓北高雄的進步更快更好。
黃秋媖引用民進黨統計數據，有47席立委，其中19人是議員帶職參選而勝選，她認為，數據代表在地議員是有戰力的立委參選人，也最了解在地的需求，黨內人才有流動才能促進新陳代謝繼續進步。
黃說，很多鄉親表示大岡山區已有10幾年沒在地立委，希望透過初選選出一個願意服務的在地人選，且她自身成長經驗，從出生、讀書、就業、結婚、生子都沒離開過岡山，對北高雄的使命感，有著當仁不讓的決心。
對黃秋媖決定投入立委初選，及黃陣營發競選文宣的回應，邱志偉說，他既無法也無權更無從表達贊成或反對，黨已有做成的規定，都願意遵守，對黃的意願或決定，給予尊重。
邱志偉還說，從政以來目標只有一個，就是努力將北高雄變成一個幸福城市，這些年努力，戮力打造一個高科技廊帶，相信未來產業能量，必能帶動更多人口移入。
邱強調，不畏懼挑戰，若要初選，希望是比政策、比政績、比願景、比能力的君子之爭，更相信自身獲12次公督盟評鑑優秀立委，爭取地方建設經費立法院第一的成績，定能爭取最多鄉親的支持。
面對這場初選內戰，黃秋媖則表示，她與邱志偉交情好，不如外界揣測，過去立委選舉也舉全家之力幫助邱，這次親身參加初選以兩人的交情與格局，會是一場良性競爭，相信鄉親自會做出明智選擇。
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