快訊

疑爬升速度不足…彰化輕航機失速墜毀 教練、日籍學生成焦屍

拿坡里推優惠！「1公斤腿排桶」現賺201元、披薩加炸雞省190元

奢侈生活曝光！陸富商郭文貴在美被捕 住家馬桶還鑲嵌紅木

高雄綠營立委初選內戰 現任稱尊重、挑戰者盼良性競爭

聯合報／ 記者陳弘逸徐白櫻／高雄即時報導
高雄市議員黃秋媖今天發出立委初選的參選文宣「給鄉親一封信」。圖／高雄市議員黃秋媖提供
高雄市議員黃秋媖今天發出立委初選的參選文宣「給鄉親一封信」。圖／高雄市議員黃秋媖提供

民進黨中執會日前通過「誠信條款」，又被外界稱為綠營版的大局條款，引起現任議員角逐立委初選的內戰。高雄市議員黃秋媖今發出參選首波文宣「給鄉親一封信」，也盼良性競爭，結果交由鄉親選擇。爭取連任的邱志偉則回應，對手的意願或決定，給予尊重，不畏懼挑戰，也期盼是場君子之爭。

黃秋媖今發出「給鄉親一封信」強調讓最在地最了解地方需求的人到中央為民發聲，化被動為主動爭取建設資源，讓北高雄的進步更快更好。

黃秋媖引用民進黨統計數據，有47席立委，其中19人是議員帶職參選而勝選，她認為，數據代表在地議員是有戰力的立委參選人，也最了解在地的需求，黨內人才有流動才能促進新陳代謝繼續進步。

黃說，很多鄉親表示大岡山區已有10幾年沒在地立委，希望透過初選選出一個願意服務的在地人選，且她自身成長經驗，從出生、讀書、就業、結婚、生子都沒離開過岡山，對北高雄的使命感，有著當仁不讓的決心。

對黃秋媖決定投入立委初選，及黃陣營發競選文宣的回應，邱志偉說，他既無法也無權更無從表達贊成或反對，黨已有做成的規定，都願意遵守，對黃的意願或決定，給予尊重。

邱志偉還說，從政以來目標只有一個，就是努力將北高雄變成一個幸福城市，這些年努力，戮力打造一個高科技廊帶，相信未來產業能量，必能帶動更多人口移入。

邱強調，不畏懼挑戰，若要初選，希望是比政策、比政績、比願景、比能力的君子之爭，更相信自身獲12次公督盟評鑑優秀立委，爭取地方建設經費立法院第一的成績，定能爭取最多鄉親的支持。

面對這場初選內戰，黃秋媖則表示，她與邱志偉交情好，不如外界揣測，過去立委選舉也舉全家之力幫助邱，這次親身參加初選以兩人的交情與格局，會是一場良性競爭，相信鄉親自會做出明智選擇。

現任立委邱志偉強調，不畏懼挑戰，若要初選，希望是比政策、比政績、比願景、比能力的君子之爭。圖／立委邱志偉服務處提供
現任立委邱志偉強調，不畏懼挑戰，若要初選，希望是比政策、比政績、比願景、比能力的君子之爭。圖／立委邱志偉服務處提供

延伸閱讀

立委連任面臨挑戰 蔡適應：對手靠批評他表達優秀大可不必

飛天又越窗！三屆跑酷世界冠軍 特技穿梭高雄地標

搶攻歐洲市場 高雄龍虎塔登上匈牙利旅遊專刊

基隆前立委徐少萍之子 前副議長林沛祥宣布選立委

相關新聞

高屏溪搶水大戰！周春米批中央「偷襲」鑿井 要求停工

旱象嚴重，南水局在高屏溪沿岸增鑿50口水井，其中50口水井中有28口井在屏東縣境內，屆時取水量每天約7.4萬噸水，已有1...

水情危急！高雄市府建議水情燈號升級為橙燈 減量供水

高雄水情日益嚴峻，3月8日剛從綠燈水情提醒切換成黃燈夜間減壓供水，高市府考量南部地區持續久未下雨，旱象無法解除，而且高屏...

南方治理平台共創綠色新政 南市修正自治條例淨零轉型

為加速南部區域整合營造共存共榮的生活圈，南部6縣市今天在高雄市舉行南方治理平台會議， 6縣市首長共同討論淨零碳排及廢棄物...

南方治理平台明啟動 南高屏澎嘉六縣市首長齊聚高雄

高雄市長陳其邁日前在蔡英文總統視察水情時曾預告，3月重啟大南方平台首長會議，水資源運用及合作列為重要議題。高市府表示，明...

借鏡屏東城市再造經驗 嘉義市長黃敏惠率隊觀摩

嘉義市長黃敏惠今率領市府團隊到屏東取經，參訪屏東智慧農業學校「南華微光」、屏東縣立圖書館總館、勝利星村、屏菸1936文化...

南水局在屏東境內鑿28口井 議員批沒與地方溝通

旱象嚴重，南水局在高屏溪沿岸增鑿50口水井，50口水井中有28口井在屏東縣境內，屆時取水量每天約7.4萬噸水，近期屏東縣...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦