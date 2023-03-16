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水情危急！高雄市府建議水情燈號升級為橙燈 減量供水
高雄水情日益嚴峻，3月8日剛從綠燈水情提醒切換成黃燈夜間減壓供水，高市府考量南部地區持續久未下雨，旱象無法解除，而且高屏溪川流量持續降低，今天召開旱災緊急應變工作會議後，建議中央在3月底將水情燈號調整為橙燈減量供水，屆時洗車、游泳池及三溫暖等行業用水將減供用水。
水利局表示，高市府從去年底至今年初在大泉淨水場附近開鑿的11口深井昨天已提早全數送水，每日增加5萬噸備援供水，高屏溪九曲工作站右岸鑿8口抗旱井預計於4月底前陸續出水，每日增加2.4萬噸水源。今日會議建議3月底將水情燈號調為橙燈減量供水，以加強民生及灌溉用水。
水情燈號依序為綠燈、黃燈、橙燈及紅燈，2021年4月高雄水情曾亮橙燈，每月超過一千度的用水大戶，洗車業、游泳池、三溫暖及水療業者均減供20％。
水利局表示，高雄面臨30年最嚴峻枯旱挑戰，進入水情橙燈階段之後，將針對每月用水超過一千度用水戶、游泳池、洗車、三溫暖、水療業者等實施減量供水措施，尚不致影響民眾日常用水，自來水公司將即時供水車及供水站。
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