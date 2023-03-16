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南方治理平台明啟動 南高屏澎嘉六縣市首長齊聚高雄

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
大南方治理平台首長首次會議在高雄舉辦，市長陳其邁擔任東道主。圖／高市府提供
大南方治理平台首長首次會議在高雄舉辦，市長陳其邁擔任東道主。圖／高市府提供

高雄市長陳其邁日前在蔡英文總統視察水情時曾預告，3月重啟大南方平台首長會議，水資源運用及合作列為重要議題。高市府表示，明天由高市召開第一次會議，共邀請台南、屏東、澎湖、台東及嘉義等7縣市參與，除台東外，其餘六縣市首長均親自出席，跨縣市討論通勤月票、廢棄物處理及水資源等議題。

首次「2023南方治理平台首長會議」由高雄市主辦，市長陳其邁擔任東道主，共邀請台南市長黃偉哲、屏東縣長周春米、嘉義縣長翁章梁、嘉義市長黃敏惠及澎湖縣長陳光復等人出席首場會議。

市府指出，大南方平台首長會議以「2050永續淨零，打造南方韌性家園」為主軸，將聚焦淨零碳排、廢棄物處理、通勤月票、捷運路網及水資源等議題，以跨縣市互惠方式及合作機制，強化大南方區域治理成效及提昇平台城市競爭力。

台中市長盧秀燕推動的中台灣區域治理合作平台上月已經啟動，高雄市前市長陳菊時代也曾推動南方治理平台，號召南高屏澎參與區域治理平台會議。近日高雄用水緊繃，引發屏東居民不滿未事前溝通，高雄將與台南、屏東商討水情合作方案。

水資源 陳其邁

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