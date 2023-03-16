救水情 南水局在屏東境內鑿28口井 議員批沒與地方溝通

旱象嚴重，南水局在高屏溪沿岸增鑿50口水井，50口水井中有28口井在屏東縣境內，屆時取水量每天約7.4萬噸水，近期屏東縣議員陳揚、屏東市長周佳琪走訪高屏溪沿岸，才發現竟在鑿井，一問之下才得知是南水局鑿井工程。陳揚批，工程車進進出出，環境隱密，都未與地方溝通說明。

高雄缺水嚴重，南區水資源局近期將屏東科技產業園區內既有11口井水源，經7.6公里管路送到高雄地區，屆時可每天取水3.6萬噸水，此舉已引發地方不滿，認為未盡溝通。近期議員陳揚、屏東市長周佳琪走訪高屏溪沿岸，發現竟有14口井鑿井工程。

南區水資源局說明，高屏溪沿岸增鑿50口井，有28口井在屏東縣境內，其中14口井在高屏堰左岸，另外在荖濃溪跟旗山溪河流口，里嶺大橋附近上游有14口井，28口井屆時可每天取水約7.4萬噸水，預計要在4月底前完工。台南市的水是以水庫水為主，高雄市是以高屏溪川流水為主。屏東地下水為主。

陳揚批，等於每天要抽11萬噸的水到高雄，加上屏東市每天用水量就要7萬噸，等於每天要抽18萬噸的地下水。他憂心會不會影響地層下陷，且連一場公開說明及監控數據都沒有，要求南水局要出面說清楚，不證據到哪才說到哪裡。

水利處強調，屏東的水資源，縣府堅守在地優先立場，確保屏東農業、民生用水無虞，才會讓高雄取水。基於共同生活圈，只要水源有餘裕，區域間的互相支援自屬必然，例如，屏東縣長期從東港溪每天抽取20萬噸水支援高雄工業用水；屏東產業園區廠區內11口水井，取得水權登記的用水範圍載明是「係供屏東園區全區用水」，縣府並未接獲越區送水的相關通知。

水利處表示，屏東縣除民生用水之外，因負有國家糧倉重責大任，農業灌溉用水也不能輕忽，在支持水資源區域共享原則，屏縣府的責任是，保障屏東縣的民生、農業灌溉用水無虞，有餘裕則支持其他縣市用水。