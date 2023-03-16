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借鏡屏東城市再造經驗 嘉義市長黃敏惠率隊觀摩

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
嘉義市長黃敏惠（左三）率團隊參訪屏東縣文化建設，走訪屏東總圖。圖／屏東縣府提供
嘉義市長黃敏惠（左三）率團隊參訪屏東縣文化建設，走訪屏東總圖。圖／屏東縣府提供

嘉義市長黃敏惠今率領市府團隊到屏東取經，參訪屏東智慧農業學校「南華微光」、屏東縣立圖書館總館、勝利星村、屏菸1936文化基地以及屏東縣民公園，學習屏縣推動各項建設與景觀規劃的設計美學。

屏縣推動城市再造，爬梳在地紋理及透過文化的提煉，以老建築或閒置空間活化，打造城市新地標，且屢獲國內外各項建築景觀設計之殊榮，讓各界驚豔，也吸引許多縣市觀摩學習。

嘉義市長黃敏惠一行人扺達屏東總圖，秘書長邱黃肇崇代表縣長周春米表達歡迎，並互贈伴手禮，邱黃肇崇分享屏縣在推動各項建設過程，最重要的是跨局處合作與綜合治理，也希望透過縣市交流，彼此相互學習，汲取經驗，帶動城市發展。

縣府文化處表示，屏東總圖保留過去建築的輪廓，以大片玻璃帷幕、鏡面及特殊角度的建築風格進行設計，成為樹海環繞的「森林圖書館」，自然採光提供舒適的閱讀環境，圖書館已成為屏東人的重要生活場域。

黃敏惠希望嘉義市圖書館總館，可以借鏡屏東縣總圖經驗，強化外部空間景觀營造向自然借景，形成建築與自然景色合而一體的空間感。

參訪團接續觀摩勝利星村及屏菸，縣府文化處指出，勝利星村進駐各式生活產業、餐飲及文創店家，形成獨具特色的商圈，不但吸引在地年輕人在家鄉打拚，也受外地遊客青睞；屏菸在整體規畫容納不同族群文化與現代藝術的博物館群，這兩處歷史建築活化的藝文場域皆由縣府主導營運管理，也期待日後雙方在城市文化治理可以進一步交流。

除了文化場域，利用廢棄學校變身地景公園的「南華微光」，與舊紙漿廠工業遺構華麗轉身的屏東縣民公園，運用創新設計導入公共建設及夜間光環境的營造，成為民眾日常休憩的環境空間，也帶給嘉義市參訪團深刻印象。

嘉義市長黃敏惠（右三）率團隊參訪屏東縣文化建設，走訪屏東總圖。圖／屏東縣府提供
嘉義市長黃敏惠（右三）率團隊參訪屏東縣文化建設，走訪屏東總圖。圖／屏東縣府提供
嘉義市長黃敏惠（左二）率團隊參訪屏東縣文化建設，走訪屏東總圖。圖／屏東縣府提供
嘉義市長黃敏惠（左二）率團隊參訪屏東縣文化建設，走訪屏東總圖。圖／屏東縣府提供

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