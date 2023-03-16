屏東廢棄牛舍變圖書室 再奪美國繆斯設計銀獎

屏東縣政府活化萬丹鄉興化廍廢棄牛舍閒置空間，改造成「廍廍安全－幸福學堂」圖書室，曾獲德國柏林設計銀獎外，再奪美國繆斯設計獎銀獎，落實人民安居結合在地文化美學。

屏東縣政府今天發布新聞稿表示，爭取營建署補助社區規畫師再創佳績，萬丹鄉興化廍廢棄牛舍改造成「廍廍安全－幸福學堂」圖書室，在世界各地提案激烈競爭中，先奪得德國柏林設計BERLIN DesignAwards 2023銀獎，再獲2023美國繆斯設計獎（MuseDesign Awards）銀獎。

屏東縣長周春米表示，在縣府、樹德科技大學團隊與社區規畫師的共同努力將廢牛舍改造成幸福學堂，可以看到三代同堂閱讀的畫面且到處飄逸書香，外面綠地也變身讓小孩可以自由又安全的遊憩空間，令人非常感動，希望大家一起走進幸福學堂，感受幸福書香。

縣府城鄉發展處說，屏東為農業大縣，在傳統農業社會中，牛是不可或缺的勞動力，隨著時代變遷，牛的身影漸漸在農村消失，牛舍也跟著變成廢墟，「廍廍安全－幸福學堂」的改造保留了牛舍外觀、格局，並透過綠美化與空間設計，把書架與紅磚牆結合，提供在地長者、學子與居民一個有農村意象、安全柔和且文青味十足閱讀的空間，藉此希望將農村歷史記憶傳承下去。

縣府提及，美國繆斯設計大獎屬國際獎項協會（IAA）的重點設計賽事，以發掘全球設計謬思為宗旨，共分為建築、景觀、室內等十大設計項目，屏東縣丹鄉興化廍廢棄牛舍改造「廍廍安全－幸福學堂」圖書室獲景觀設計項目銀獎殊榮。