高雄二戰碉堡遺址遭塗鴉還被加工 文史團體痛心批失德

隱身於高雄市田寮區深山的二戰碉堡遺址，文史工作者發現其中一處砲台遭人塗鴉寫上「大崗山秘境」，兩處外牆打釘裝上鐵梯；不忍遺址被破壞，文史工作者告知相關單位；高雄市政府文化局表示，遺址不具文資身分，前屬陸軍八軍團管理的軍事遺留設施，已通知軍方主動巡查，以防遭破壞。

高雄市舊城文化協會理事長郭吉清指出，五六年前與其他文史團體著手調查日據時期要塞司令部管轄轄區，位於田寮區深山的碉堡遺址，砲台建於1944年太平洋戰爭末期，是日軍為抵禦美軍登台的防禦工事，砲口面向高雄海區。

郭吉清說，砲台自國軍接收後，1953年前由高雄要塞司令部管轄，後由八軍團陸軍砲指部管轄，1995年解編，初步清查有砲台、彈藥庫各兩座及一處指揮所，遭破壞的是其中一處砲台，看到遺址破壞很痛心，這種作法相當失德。

他表示，台灣西海岸保有多處日軍遺留軍事遺址，顯見這些工事在當時的重要，這段歷史已逐漸被遺忘，但遺構坑道、槍砲陣地等仍保留得相當完善，不應被忽視。