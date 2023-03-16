快訊

美俄緊張時刻？美國MQ-9無人機墜毀後的引戰風險

新冠降級、改類 王必勝：可能提前至4月實施

豬肉價擋不住！豬販：不漲連工錢都不夠 下周以每台斤10元機動調漲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄二戰碉堡遺址遭塗鴉還被加工 文史團體痛心批失德

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導
隱身於高雄市田寮區深山的二戰碉堡遺址，日前文史工作者田調時，發現其中一處砲台遭人塗鴉寫上「大崗山秘境」兩處外牆還被加工，打釘裝上鐵梯。圖／郭吉清提供
隱身於高雄市田寮區深山的二戰碉堡遺址，日前文史工作者田調時，發現其中一處砲台遭人塗鴉寫上「大崗山秘境」兩處外牆還被加工，打釘裝上鐵梯。圖／郭吉清提供

隱身於高雄市田寮區深山的二戰碉堡遺址文史工作者發現其中一處砲台遭人塗鴉寫上「大崗山秘境」，兩處外牆打釘裝上鐵梯；不忍遺址被破壞，文史工作者告知相關單位；高雄市政府文化局表示，遺址不具文資身分，前屬陸軍八軍團管理的軍事遺留設施，已通知軍方主動巡查，以防遭破壞。

高雄市舊城文化協會理事長郭吉清指出，五六年前與其他文史團體著手調查日據時期要塞司令部管轄轄區，位於田寮區深山的碉堡遺址，砲台建於1944年太平洋戰爭末期，是日軍為抵禦美軍登台的防禦工事，砲口面向高雄海區。

郭吉清說，砲台自國軍接收後，1953年前由高雄要塞司令部管轄，後由八軍團陸軍砲指部管轄，1995年解編，初步清查有砲台、彈藥庫各兩座及一處指揮所，遭破壞的是其中一處砲台，看到遺址破壞很痛心，這種作法相當失德。

他表示，台灣西海岸保有多處日軍遺留軍事遺址，顯見這些工事在當時的重要，這段歷史已逐漸被遺忘，但遺構坑道、槍砲陣地等仍保留得相當完善，不應被忽視。

市府文化局說，遺址不具文資身分，這類軍事遺址相當常見，需系統性了解整體軍事防衛目的及配置，才能評斷是否有文資化價值，砲台前屬陸軍八軍團管理，已通知軍方主動巡查，以防遭破壞。

隱身於高雄市田寮區深山的二戰碉堡遺址，日前文史工作者田調時，發現其中一處砲台遭人塗鴉寫上「大崗山秘境」兩處外牆還被加工，打釘裝上鐵梯。圖／郭吉清提供
隱身於高雄市田寮區深山的二戰碉堡遺址，日前文史工作者田調時，發現其中一處砲台遭人塗鴉寫上「大崗山秘境」兩處外牆還被加工，打釘裝上鐵梯。圖／郭吉清提供
隱身於高雄市田寮區深山的二戰碉堡遺址，日前文史工作者田調時，發現其中一處砲台遭人塗鴉寫上「大崗山秘境」兩處外牆還被加工，打釘裝上鐵梯。圖／郭吉清提供
隱身於高雄市田寮區深山的二戰碉堡遺址，日前文史工作者田調時，發現其中一處砲台遭人塗鴉寫上「大崗山秘境」兩處外牆還被加工，打釘裝上鐵梯。圖／郭吉清提供
隱身於高雄市田寮區深山的二戰碉堡遺址，日前文史工作者田調時，發現其中一處砲台遭人塗鴉寫上「大崗山秘境」兩處外牆還被加工，打釘裝上鐵梯。圖／郭吉清提供
隱身於高雄市田寮區深山的二戰碉堡遺址，日前文史工作者田調時，發現其中一處砲台遭人塗鴉寫上「大崗山秘境」兩處外牆還被加工，打釘裝上鐵梯。圖／郭吉清提供

遺址 文史工作者 陸軍

延伸閱讀

搶攻歐洲市場 高雄龍虎塔登上匈牙利旅遊專刊

暌違7年攻雄蛋 彭佳慧演唱會門票這天開搶！

高雄演唱會優惠擴及45處商圈夜市 旗山六龜等地都能用

國1高雄鼎金段3車追撞 1車四輪朝天、2人輕傷

相關新聞

高雄二戰碉堡遺址遭塗鴉還被加工 文史團體痛心批失德

隱身於高雄市田寮區深山的二戰碉堡遺址，文史工作者發現其中一處砲台遭人塗鴉寫上「大崗山秘境」，兩處外牆打釘裝上鐵梯；不忍遺...

日月光中水回收3000萬噸 高雄市府頒獎表彰

日月光高雄廠中水回收廠104年啟用至今累計回收水量達到3000萬噸，高市府今天頒贈獎座，表彰日月光高雄廠於中水回收再利用...

搶攻歐洲市場 高雄龍虎塔登上匈牙利旅遊專刊

高雄知名景點地標蓮池潭龍虎塔，近日登上匈牙利最大旅遊雜誌「世界旅行家」封面，2頁篇幅介紹高雄人文特色與獨特風景，成為高雄...

金門水試所養殖「麒麟菜」成功 150元優惠價回饋鄉親

金門縣水產試驗所養殖有成，又有新鮮貨。金門縣水試所今天宣布推出「麒麟菜」，將以每包300克，新台幣150元之優惠價回饋鄉...

高雄演唱會優惠擴及45處商圈夜市 旗山六龜等地都能用

韓國天團BLACKPINK即將在高雄開唱，市府經發局配合近日的演唱會商機推出的「加食延暢」優惠方案擴及45處夜市商圈。歌...

高雄九如橋啟動設計 斥資4.6億元預計年底拆除重建

高雄市雷厲風行打掉市內多處陸橋後，位在愛河下游，破損程度達U3等級的九如橋，也將斥資4.6億元經費打除改建，高市工務局表...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦