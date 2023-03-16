金門水試所養殖「麒麟菜」成功 150元優惠價回饋鄉親

金門縣水產試驗所養殖有成，又有新鮮貨。金門縣水試所今天宣布推出「麒麟菜」，將以每包300克，新台幣150元之優惠價回饋鄉親，分享試驗成果，數量有限售完為止。從3月20日起至3月25日，有意嚐鮮者可洽水試所登記購買，電話為082-326408。並於3月27日起陸續通知領取。

金門縣水試所表示，「麒麟菜」為海洋中的一種藻類，藻體呈紅色或暗紅色，外型叉狀分枝不規則生長，貌似珊瑚，俗稱珊瑚草。麒麟菜是一種高纖維，低脂肪，低熱能，且富含礦物質，微量元素的食材。其鈣和鋅的含量尤高。鈣含量是海帶的5.5倍，裙帶菜的3.7倍，紫菜的9.3倍；鋅含量是海帶的3.5倍，裙帶菜的6倍，紫菜的1.5倍。富含海藻多醣，海藻多醣具有絕佳的抗氧化能力，防止細胞老化，清除體內自由基，多吃海藻，有助於維持人體的基本新陳代謝，增加身體的免疫力。

據了解，生鮮的「麒麟菜」料理前請以清水清洗並汆燙冷卻後備用，汆燙後的麒麟菜顏色呈現暗褐色，放置冷凍可保存半年。料理方式可添加醋、蒜、薑、糖、小黃瓜絲等食材調味涼拌；或直接以蒜、薑、肉絲爆香後加入汆燙好的麒麟菜直接熱炒；亦可以冰糖、紅棗、枸杞烹煮美味海燕窩飲品。麒麟菜依個人喜好調味料理，即可成為美味佳餚。

金門縣水試所表示，近年來極力推行食藻教育文化，不論是海帶、海木耳、海葡萄以及今年度新推廣的麒麟菜等海藻，都是高纖低脂低熱量的好食材，歡迎民眾多食用海藻。