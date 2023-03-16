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高雄演唱會優惠擴及45處商圈夜市 旗山六龜等地都能用

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
優惠券可使用區域圖表二。圖／高市經發局提供
優惠券可使用區域圖表二。圖／高市經發局提供

韓國天團BLACKPINK即將在高雄開唱，市府經發局配合近日的演唱會商機推出的「加食延暢」優惠方案擴及45處夜市商圈。歌迷只要憑票根可兌換50元優惠券，明天（17日）起在高雄捷運左營等12處指定捷運站開放兌換，非都會區的旗山、美濃、六龜及甲仙商圈，以及仁武、梓官等夜市都能使用。

經發局表示，推出「加食延暢」優惠方案後，餐飲店家營業額約成長6成，除市區酒吧及餐飲店之外，明天起發行面額50元的商圈夜市券，力邀歌迷到高雄45處特色商圈及夜市消費或續攤，每張演唱會門票可兌換優惠券乙張，使用期限至今年5月31日止。

經發局長廖泰翔說，合作商圈夜市總計45處，除市區各大知名商圈或夜市外，另增六龜、美濃、鳳山中華街等商圈夜市，歌迷可從市區續攤到郊區，深度體驗各地特色及銅板美食。

此外，為鼓勵遊客搭乘大眾運輸交通，優惠券的規畫納入旅宿業聚集區域，如新堀江、中央公園、長明、六合、南華、興中、光華、瑞豐及鳳山中華街等商圈夜市都可使用。

提醒樂迷注意，高雄捷運的凱旋、三多、中央公園、美麗島、高雄車站、凹子底、巨蛋、左營/高鐵、鹽埕埔、西子灣、信義國小、鳳山站」等12站可兌換優惠券，每天上午10點起開放至換完為止（各站兌換時間不一，請參照附圖），使用日期為3月17日起至於5月31日。

歌迷憑票可至高雄市區12處捷運站兌換50元商圈夜市優惠券。圖／高市經發局提供
歌迷憑票可至高雄市區12處捷運站兌換50元商圈夜市優惠券。圖／高市經發局提供
樂迷只要在高雄市45處夜市商圈的攤位看見這個貼紙都能使用優惠券。圖／高市經發局提供
樂迷只要在高雄市45處夜市商圈的攤位看見這個貼紙都能使用優惠券。圖／高市經發局提供
優惠券可使用區域圖表一。圖／高市經發局提供
優惠券可使用區域圖表一。圖／高市經發局提供
歌迷只要憑票根可兌換50元優惠券，全高雄共45處夜市商圈可使用。圖／高市經發局提供
歌迷只要憑票根可兌換50元優惠券，全高雄共45處夜市商圈可使用。圖／高市經發局提供

夜市券 捷運 六龜

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