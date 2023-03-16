高雄演唱會優惠擴及45處商圈夜市 旗山六龜等地都能用
韓國天團BLACKPINK即將在高雄開唱，市府經發局配合近日的演唱會商機推出的「加食延暢」優惠方案擴及45處夜市商圈。歌迷只要憑票根可兌換50元優惠券，明天（17日）起在高雄捷運左營等12處指定捷運站開放兌換，非都會區的旗山、美濃、六龜及甲仙商圈，以及仁武、梓官等夜市都能使用。
經發局表示，推出「加食延暢」優惠方案後，餐飲店家營業額約成長6成，除市區酒吧及餐飲店之外，明天起發行面額50元的商圈夜市券，力邀歌迷到高雄45處特色商圈及夜市消費或續攤，每張演唱會門票可兌換優惠券乙張，使用期限至今年5月31日止。
經發局長廖泰翔說，合作商圈夜市總計45處，除市區各大知名商圈或夜市外，另增六龜、美濃、鳳山中華街等商圈夜市，歌迷可從市區續攤到郊區，深度體驗各地特色及銅板美食。
此外，為鼓勵遊客搭乘大眾運輸交通，優惠券的規畫納入旅宿業聚集區域，如新堀江、中央公園、長明、六合、南華、興中、光華、瑞豐及鳳山中華街等商圈夜市都可使用。
提醒樂迷注意，高雄捷運的凱旋、三多、中央公園、美麗島、高雄車站、凹子底、巨蛋、左營/高鐵、鹽埕埔、西子灣、信義國小、鳳山站」等12站可兌換優惠券，每天上午10點起開放至換完為止（各站兌換時間不一，請參照附圖），使用日期為3月17日起至於5月31日。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言