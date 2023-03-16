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高雄九如橋啟動設計 斥資4.6億元預計年底拆除重建

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高雄九如橋改建後，將縮短跨度，降低橋梁高度，橋梁設計則參考國內外案例並搭配愛河水岸景觀，兼具通透性及律動性。模擬圖／高市新工處提供
高雄九如橋改建後，將縮短跨度，降低橋梁高度，橋梁設計則參考國內外案例並搭配愛河水岸景觀，兼具通透性及律動性。模擬圖／高市新工處提供

高雄市雷厲風行打掉市內多處陸橋後，位在愛河下游，破損程度達U3等級的九如橋，也將斥資4.6億元經費打除改建，高市工務局表示，此項工程已完成招標並啟動設計作業，盼重新在愛河上打造璀璨閃耀新地景。

工務局表示，九如橋建於1976年，當年為了同時跨越愛河及鐵路抬高橋梁高程，橋梁（含引道）長達624公尺。近年鐵路地下化、綠園道及輕軌建設陸續完成，量體龐大、結構橫亙的九如橋更顯破壞水岸景觀天際線，也阻礙中都及內惟地區發展。市府考量橋齡已達設計年限，且經土木技師公會及結構技師公會鑑定破損狀況達U3等級，決定重建。

工務局指出，九如橋改建工程今年元月獲得內政部同意補助4.6億元，其中含地方地方自籌1億元，另交通部將補助9000萬元拆除費，在府會合作下，2月已完成預算程序，設計監造勞務日前也順利招標。

改建後的九如橋僅跨越愛河，長約70公尺，寬30公尺，兩端引道則依都市計畫銜接平面道路，翠華路以西路寬50公尺，同盟三路以東路寬30公尺，具縫合都市紋理及加速鼓山區愛河沿線與三民中都地區繁榮發展的效益。

新工處表示，改建作業預定今年底利用非汛期期間拆除舊橋，接續恢復平面道路並改建橋梁，全案預計2026年完工通車。新建的九如橋將縮短跨度，降低橋梁高度，橋梁設計參考國內外案例並搭配愛河水岸景觀，兼具通透性及律動性。

另橋面將增加人行道、自行車道寬度及觀景平台，提供街頭表演空間，串聯河岸休憩動線，橋面預留足夠淨高供愛河遊船通過；同時利用夜間照明變化，打造璀璨地景。

愛河 人行道

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