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全國原民運動會3月22日台北登場 屏東參加選手歷屆最多

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
全國原住民族運動會下周在台北登場，大會聖火傳遞今來到屏東縣，縣府秘書長邱黃肇崇授旗給原民處長顏成仁代表領軍，屏東縣今年共741人參與，參加人數創下歷年新高。圖／屏東縣府原民處提供
全國原住民族運動會下周在台北登場，大會聖火傳遞今來到屏東縣，縣府秘書長邱黃肇崇授旗給原民處長顏成仁代表領軍，屏東縣今年共741人參與，參加人數創下歷年新高。圖／屏東縣府原民處提供

今年全國原住民族運動會將在3月22日到27日在台北舉行，今天大會聖火傳遞來到屏東縣，由縣府秘書長邱黃肇崇授旗給原民處長顏成仁代表領軍，屏東縣今年參與多達17項，選手與隊職員共741人，參加人數創下歷年新高紀錄，展現族人積極參與賽事及對於運動的熱情。

秘書長邱黃肇崇說，縣府歷年重視縣內體育發展，從國小、國中到高中設置育才制度，培訓選手營造良好體育環境，讓選手願意留縣發展，為屏東體育進行扎根並重振「體育大縣」的美名。期許所有選手們延續「我屏東我驕傲」的精神，突破上一屆成績，更上一層樓，為屏東縣拿下更高的榮耀。

原住民處指出，此次112年全國原住民族運動會，屏東縣參加項目包括田徑、傳統負重、傳統路跑、傳統鋸木、水域活動、五人制足球、棒球、傳統射箭、傳統樂舞、籃球、柔道、跆拳道、角力、傳統摔角、傳統拔河、傳統鋸木、傳統狩獵等項目，希望本次競賽除了參加人數創下歷年新高紀錄之外，獲獎牌數也能創下最高紀錄。

全國原住民族運動會下周在台北登場，大會聖火傳遞今來到屏東縣，縣府秘書長邱黃肇崇授旗給原民處長顏成仁代表領軍，屏東縣今年共741人參與，參加人數創下歷年新高。圖／屏東縣府原民處提供
全國原住民族運動會下周在台北登場，大會聖火傳遞今來到屏東縣，縣府秘書長邱黃肇崇授旗給原民處長顏成仁代表領軍，屏東縣今年共741人參與，參加人數創下歷年新高。圖／屏東縣府原民處提供
全國原住民族運動會下周在台北登場，大會聖火傳遞今來到屏東縣，縣府秘書長邱黃肇崇授旗給原民處長顏成仁代表領軍，屏東縣今年共741人參與，參加人數創下歷年新高。圖／屏東縣府原民處提供
全國原住民族運動會下周在台北登場，大會聖火傳遞今來到屏東縣，縣府秘書長邱黃肇崇授旗給原民處長顏成仁代表領軍，屏東縣今年共741人參與，參加人數創下歷年新高。圖／屏東縣府原民處提供
全國原住民族運動會下周在台北登場，大會聖火傳遞今來到屏東縣，縣府秘書長邱黃肇崇授旗給原民處長顏成仁代表領軍，屏東縣今年共741人參與，參加人數創下歷年新高。圖／屏東縣府原民處提供
全國原住民族運動會下周在台北登場，大會聖火傳遞今來到屏東縣，縣府秘書長邱黃肇崇授旗給原民處長顏成仁代表領軍，屏東縣今年共741人參與，參加人數創下歷年新高。圖／屏東縣府原民處提供

屏東縣 體育 運動

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