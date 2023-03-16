搶攻歐洲市場 高雄龍虎塔登上匈牙利旅遊專刊

高雄知名景點地標蓮池潭龍虎塔，近日登上匈牙利最大旅遊雜誌「世界旅行家」封面，2頁篇幅介紹高雄人文特色與獨特風景，成為高雄向歐洲旅遊市場宣傳推介的重大突破。

世界旅行家（Világjáró）是匈牙利知名旅遊雜誌，3月份「國際旅展特刊」以高雄左營蓮池潭龍虎塔做為雜誌封面，並以2頁篇幅指高雄為「台灣最潮藝文重鎮」，描述高雄成功從工業城市蛻變成為文化之都。

雜誌文中指出，高雄是座港灣城市，融合精彩豐富的人文宗教與藝術景點，包括愛河、駁二藝術特區、旗津濱海沙灘、亞洲新灣區夜景等；且高雄許多原為工業用途的廠房已改為藝廊或劇院，原本的高雄港區域，如今有許多華美建築。

高雄市觀光局今天發新聞稿表示，這雜誌通路遍及匈牙利各大書店、報攤及便利商店，且透過雜誌官網及臉書等網路社群，也能讓全歐洲看到相關文章。

觀光局長高閔琳說，感謝駐匈牙利代表劉世忠協助，讓高雄龍虎塔登上匈牙利最大旅遊雜誌封面，甚至在雜誌的台灣專題中以高達2頁篇幅專文介紹高雄，對於高雄觀光在歐洲地區、打開歐洲市場有重大突破。

此外，觀光局也主動與台灣觀光協會合作，在主攻日本市場的「台灣觀光」月刊日本語版3、4月刊，向日本旅客介紹璀璨的高雄港夜景。

高閔琳說，未來會持續連結並強化與我國駐外或外館駐台單位、高雄姊妹友好城市等城市外交與國際交流通路，將高雄的觀光優勢及亮點行銷出去。