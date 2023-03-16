快訊

宏都拉斯恐斷交 早與北京外交談判 南美唯一友邦巴拉圭也拉警報

NBA／柯瑞狂飆50分創賽季新高 勇士防守再度崩盤不敵快艇

用ChatGPT寫報告是作弊嗎？他們指出問題癥結

搶攻歐洲市場 高雄龍虎塔登上匈牙利旅遊專刊

中央社／ 高雄16日電

高雄知名景點地標蓮池潭龍虎塔，近日登上匈牙利最大旅遊雜誌「世界旅行家」封面，2頁篇幅介紹高雄人文特色與獨特風景，成為高雄向歐洲旅遊市場宣傳推介的重大突破。

世界旅行家（Világjáró）是匈牙利知名旅遊雜誌，3月份「國際旅展特刊」以高雄左營蓮池潭龍虎塔做為雜誌封面，並以2頁篇幅指高雄為「台灣最潮藝文重鎮」，描述高雄成功從工業城市蛻變成為文化之都。

雜誌文中指出，高雄是座港灣城市，融合精彩豐富的人文宗教與藝術景點，包括愛河、駁二藝術特區、旗津濱海沙灘、亞洲新灣區夜景等；且高雄許多原為工業用途的廠房已改為藝廊或劇院，原本的高雄港區域，如今有許多華美建築。

高雄市觀光局今天發新聞稿表示，這雜誌通路遍及匈牙利各大書店、報攤及便利商店，且透過雜誌官網及臉書等網路社群，也能讓全歐洲看到相關文章。

觀光局長高閔琳說，感謝駐匈牙利代表劉世忠協助，讓高雄龍虎塔登上匈牙利最大旅遊雜誌封面，甚至在雜誌的台灣專題中以高達2頁篇幅專文介紹高雄，對於高雄觀光在歐洲地區、打開歐洲市場有重大突破。

此外，觀光局也主動與台灣觀光協會合作，在主攻日本市場的「台灣觀光」月刊日本語版3、4月刊，向日本旅客介紹璀璨的高雄港夜景。

高閔琳說，未來會持續連結並強化與我國駐外或外館駐台單位、高雄姊妹友好城市等城市外交與國際交流通路，將高雄的觀光優勢及亮點行銷出去。

匈牙利最重要旅遊雜誌「世界旅行家」（Világjáró）利用旅展時機推出台灣專題，以高雄名勝景點龍虎塔為封面。翻攝／匈牙利雜誌
匈牙利最重要旅遊雜誌「世界旅行家」（Világjáró）利用旅展時機推出台灣專題，以高雄名勝景點龍虎塔為封面。翻攝／匈牙利雜誌

匈牙利 日本

延伸閱讀

壽山動物園攜手打狗領館及義大世界 推超值優惠

定價6千漲價至1萬 高市觀光局稽查揪出4家旅宿違規

高雄蓮潭燈會 榮獲美國繆思設計兩項大獎肯定

16國200名阿根廷探戈舞者爭艷 聚首高雄舞力全開

相關新聞

日月光中水回收3000萬噸 高雄市府頒獎表彰

日月光高雄廠中水回收廠104年啟用至今累計回收水量達到3000萬噸，高市府今天頒贈獎座，表彰日月光高雄廠於中水回收再利用...

搶攻歐洲市場 高雄龍虎塔登上匈牙利旅遊專刊

高雄知名景點地標蓮池潭龍虎塔，近日登上匈牙利最大旅遊雜誌「世界旅行家」封面，2頁篇幅介紹高雄人文特色與獨特風景，成為高雄...

金門水試所養殖「麒麟菜」成功 150元優惠價回饋鄉親

金門縣水產試驗所養殖有成，又有新鮮貨。金門縣水試所今天宣布推出「麒麟菜」，將以每包300克，新台幣150元之優惠價回饋鄉...

高雄演唱會優惠擴及45處商圈夜市 旗山六龜等地都能用

韓國天團BLACKPINK即將在高雄開唱，市府經發局配合近日的演唱會商機推出的「加食延暢」優惠方案擴及45處夜市商圈。歌...

高雄九如橋啟動設計 斥資4.6億元預計年底拆除重建

高雄市雷厲風行打掉市內多處陸橋後，位在愛河下游，破損程度達U3等級的九如橋，也將斥資4.6億元經費打除改建，高市工務局表...

全國原民運動會3月22日台北登場 屏東參加選手歷屆最多

今年全國原住民族運動會將在3月22日到27日在台北舉行，今天大會聖火傳遞來到屏東縣，由縣府秘書長邱黃肇崇授旗給原民處長顏...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦